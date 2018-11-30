安定區推廣機械代耕 噴農藥、採收胡麻省時便利

2018年11月30日 19:30 中時 李其樺

青農李昆桓未來希望運用農用無人機和收割機，協助安定在地農民代耕。（李其樺攝）

操作農用無人機灑農藥，一分地只需要7分鐘就能完成，比較過去人力灑農藥耗費3.5小時，相對省時省力。（李其樺攝）

農業自動化和機械化為未來解決台灣農村老化缺工趨勢，安定區農會30日上午展示農用無人機和胡麻採收機，並實際操作無人機下田噴灑農藥，吸引不少在地農民關注；安定區公所、農會表示，未來將協助整合資源，以機械代耕方式協助在地農民採收作業。

青農李昆桓今年29歲，過去從事網路行銷業務，4年前返回安定家鄉從農，今年8月他購買價值37萬元的農用無人機，過去1分地一個人要花3.5小時才噴完農藥，現在操作無人機噴灑農藥只要7分鐘就能完成。

另外，李昆桓從國外購買80萬元的小麥收割機，經台南區農改場改良，打造國內第一輛專門採收胡麻的採收機，平均一人操作採收機採收1分地只需要40分鐘就能完工，相比過去人工收割耗時整天更省時便利許多。

李昆桓表示，安定多數農民年紀偏大，未來希望運用無人機和胡麻採收機，以一分地250元的方式來協助在地農民噴灑農藥和採收胡麻，為家鄉盡一份心力。

擎壤科技公司總監劉峻麟表示，半年前與斗南鎮農會合作，使用農用無人機協助農民噴灑農藥，並開發出新品牌無人機米；此外，公司也陸續在屏東萬丹、台南市歸仁、安定、仁德、後壁，以及嘉義、雲林地區推廣機械代耕服務。

安定區長柳世雄表示，未來將整合各方資源，媒合廠商和農民合作，推廣機械代耕服務；安定區農會總幹事王寶民表示，加入會員的農民總數有3000餘人，但超過65歲以上比例達8成以上，推廣機械代耕對在地老農幫助匪淺。

(中時 )