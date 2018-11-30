三井OUTLET試營運 海線房市白熱化

2018年11月30日 19:48 中時 盧金足

眾所矚目的台中港三井OUTLET PARK試營運，首日即湧進上萬名民眾，商機驚人，加上重大建設等雙重利多，海線區域後勢發展看漲，包括遠雄、勝美、富宇等建商陸續推案競逐，房市戰火逐漸白熱化。

隨著大選落幕，台中市當選市長盧秀燕提出「前店後廠自由港」、「雙港國際化」政策，結合海港、空港，不僅設置外銷通路，讓觀光人潮流進來，使台中港躍升國際門戶。

12月12日將開幕的台中港三井OUTLET PARK，展現品牌招商實力，已有170家國內外知名廠商確定進駐，更有近10餘家品牌首次來台展店，高約60米的海港景觀摩天輪同步運轉，讓民眾搶先體驗，帶來的觀光人潮、龐大消費商機及就業機會，在住宅與商圈共融後，有利帶動區域房市成長。

距台中港三井OUTLET PARK車程不到10分鐘的大型建案，由北部建商來台中插旗「遠雄之星6」，基地面積達3200坪，比起市中心少有一字頭的房價，每坪開價15萬元起，積極搶攻在地、跨區等自住客。

「遠雄之星6」以美式高機能為主軸規畫實用公設，包含中庭地景、海線唯一溫水泳池、SPA、全齡健身房、KTV視聽室等，另推出工程0付款優惠方案，積極搶攻在地、跨區等自住客，目前銷售已突破8成。

寶佳旗下勝美建設、佳鋐建設各自在海線清水、梧棲推案，勝美「新橫濱」規劃2-3房、29-41坪，「佳鋐樂灣」預計年底前完工；隨著台中港三井OUTLET PARK、清水國民運動中心等建設逐一兌現下，海線發展潛力不容小覷。

兼具招商實力與商業經營的日本三井不動產集團，在台中擴展事業版圖，斥資重金打造的台中港三井OUTLET PARK正要開始運轉，下一站金雞母相中東區台糖湖濱生態園區，傳出計畫打造大型複合式商場，為東區再添動能。

(中時 )