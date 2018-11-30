中和南山溝分洪道沉沙池 11月底清淤完成

2018年11月30日 18:59 中時 葉書宏

中和區公所團隊短短20天清出2200立方公尺淤泥，讓分洪道重新發揮排洪功能，降低雙和地區水患。（葉書宏翻攝）

守護新北市中和最重要的巨大水利設施–烘爐地南山溝分洪道沉砂池清淤完成，中和區公所團隊短短20天清出2200立方公尺淤泥，讓分洪道重新發揮排洪功能，降低雙和地區水患。

「員山子分洪道」有效解決大台北地區水患，中和烘爐地「南山溝分洪道」過去13年默默守護雙和卻鮮為人知!相信居住在雙和地區十幾年以上的居民都記憶猶新，以往每逢強降雨、颱風，雙和區必淹大水，南山溝、二八張溝、瓦窯溝等沿岸地區淹水甚至超過1層樓高，居民苦不堪言，直到94年底南山溝分洪道通水啟用才有效解決水患。

中和區長柯慶忠表示，中和區背山面水的地形人口集中於平地，仰賴二八張溝連城與南勢角支線、瓦窯溝支流、中原溝等「中和排水路」系統與南山溝分洪道，排除土城藤寮溝、中和圓通、烘爐地南山溝等山區洪流，並由中原、中和、中和二、秀山等4大抽水站負責市區抽排水；位於興南路2段399巷口國道3號橋下的分洪道沉砂池，自94年分洪道啟用後，已於97年、102年陸續辦理清淤維護，這次清淤感謝中和前市長呂芳煙提醒，更感謝市府水利局補助全額經費，區公所趁著枯水期進行清淤，短短20天完成，在此也為辛苦的工作人員嘉勉。

柯慶忠指出，烘爐地山區集水面積為334公頃佔中和山區該集水面積的1/3，南山溝分洪道採200年重現期洪水頻率設計，可截流77%的山洪，大幅減輕下游中和排水路與抽水站負擔；沉沙池可攔截分洪道淤泥，定期清淤這座7米深的「地下宮殿」，可降低分洪道維護成本樽節公帑兼防洪避災。

負責清淤的區公所工務課表示，該沉砂池深達7米、堰寬15米，由13支直徑80公分圓柱支撐，宛如地下宮殿；清淤自今年11月5日起，原預估工作日為40天，在承辦人賴貞方積極介面協調與監督之下，提前於11月25日完成，總共清出約2,200立方公尺淤泥，並同步辦理南山溝箱涵主線、ByPass截水箱涵清淤、結構體巡檢等，可確保未來4年內分洪道排水功能正常。

(中時 )