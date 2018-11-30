三重一村12月黑膠講唱　資深藝人獻聲不間斷

2018年11月30日 19:28 中時 高彥哲

「空軍三重一村黑膠講唱會」12月2日將在三重空軍一村四連棟小劇場帶著大家回味經典，「台灣嘻哈始祖」闖蕩金曲獎劉福助、星星知我心的吳靜嫻、《外婆的澎湖灣》的葉佳修一同蒞臨分享當年的影視人生，邀請所有老朋友一起重溫青春美好年代，年輕朋友們共同欣賞老歌復刻韻味。

新北市文化局表示，三重地區曾是全臺影視產業之核心，唱片公司及錄音室數量居全臺之冠，新北市立圖書館三重南區分館特別重新設計，成為全台灣第一座收藏黑膠唱片的圖書館，為了延續三重黑膠唱片的文化傳統，讓民眾能更接近黑膠時代，特別在空軍三重一村舉辦黑膠講唱會，希望大家能充滿時代感的眷村裡，聆聽著歌手們帶來充沛情感的音樂美聲。

12月2日資深藝人劉福助，現場將為大家獻聲，親自示範教唱《行行出狀元》；7日接棒的群星會時期的雙棲歌后吳靜嫻將來跟大家聊聊《紫丁香》、《相思河畔》、《落花流水》等歌曲串連起來的影視人生；最後16日邀請到寫出膾炙人口經典民歌《外婆的澎湖灣》等民歌王子葉佳修，要與大家分享創作與人生，歡迎大家來聽聽聽這幾位經典歌手談唱這幾首不朽歌曲。

「空軍三重一村黑膠講唱會」12月份三場次全都免費入場，邀請民眾在空軍三重一村中散步，進入村光眷影映像館，一起到村長家做客，還可以親子彩繪竹蜻蜓與甬道聲光體驗，邀請大家前來感受眷村樸實的生活，回顧兒時童趣的時光。

(中時 )