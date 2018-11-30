有錢人不買彩券的三大原因曝光 網嘆：難怪我是窮人

2018年11月30日 18:57 中時電子報 林毅／綜合報導

每每看到新聞中哪位民眾又獨得大獎，都讓人看得好生羨慕，跟著購買彩券，希望能夠一夜致富，翻身成大富翁，但往往不如人意。但有錢人真的會去買彩券嗎？一名日本理財專家列出了三個有錢人不會買彩券的原因，讓網友看完後驚覺「難怪我還是窮光蛋」。

根據《早安健康》報導，《33歲擁有3億日圓的賺錢術》的作者、理財專家午堂登紀雄受訪時表示，他身邊的有錢實業家們從來就不碰彩券這東西，且對於彩券行總是大排長龍的現象感到不可思議。其中三個最主要的原因如下：

1.中獎機率超低：登紀雄說，買彩券中頭獎、二獎等大獎的機率比出車禍還低，也就是微乎其微，往往買彩券投入的金額比中獎的機率還多，換句話說就是越買越窮。

2.浪費時間：不少人喜歡研究下注法，往往各種迷信也都採信，浪費掉許多時間，不如花更多時間賺錢、研究其他致富方法，例如說投資、股票等更實際的東西，登紀雄表示有錢人跟一般人最大的差別就在「有效利用時間」這點。

3.夢想不是靠不勞而獲：登紀雄直言，買彩券致富不叫夢想，而是妄想，不靠努力就能致富，天底下沒這麼好康的事情，有此想法只會越來越窮，從來不會更有錢。

另一位日本理財專家井上陽一也提出較為實際的四點方法，幫助自己賺更多錢：

1.訂好一個遠大的目標：什麼都可以，要買名車豪宅環遊世界隨便你，但要保持「一定要實現」的決心，有了目標動機自然充足，每隔一段時日也要記錄離目標差多少金額，有助實現目標。

2.階段性目標簡單化：剛開始存錢時，先訂一個簡單目標，例如1個月內存1萬元，之後慢慢提升目標，還可以跟身邊的人、親友報告，定時向他們報告進度，在他們的目光下幫助達成目標。

3.詳細記錄收支：基本中的基本，把每天的收支通通記錄下來，幫助自己釐清花了那些冤枉錢，這個項目雖然簡單，但沒幾個人做得到。

4.投資自己：充實自己的技能，例如參加各類研討會、觀看經濟叢書、考取證照等，擴充知識，專長一多工作容易找，將來也好賺錢。

(中時電子報)