中時晚間快報》：5藍委當選縣市長 韓流外溢 鼓舞士氣

2018年11月30日 18:59 中時電子報 綜合報導

◎5藍委當選縣市長 韓流外溢 鼓舞士氣

今年九合一選戰中，國民黨共有5位立委當選縣市長，分別為台中市長當選人盧秀燕、彰化縣長當選人王惠美、雲林縣長當選人張麗善及金門縣長當選人楊鎮浯。對於選舉是否感受到「韓流」，楊鎮浯直喊「有！」當選得很艱辛時，幸好寒流來了，大氛圍也好了；雖然韓流具體在每個縣市發揮多少效用不知道，但對士氣的鼓舞、支持者的凝聚，都發揮非常重要的功能。

◎今年冬季偏暖 首波冷氣團12月中報到

時序已入冬，目前卻沒有冷氣團南下。中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年冬天溫度為正常到偏暖，雨量則以正常的機率較大。不過氣象局預估12月10日會有冷空氣南下，若達到冷氣團標準，首波冷氣團就不算晚到。

◎G20習川會在即 傳白宮鷹派納瓦洛出席

20國集團（G20）峰會今天（30日）登場，預訂12月1日舉行的習川會更引人矚目，知情人士透露，立場強硬的白宮國家貿易委員會主席納瓦洛也將與會。

◎孫燕姿樂享天倫 產後新動向曝光

孫燕姿今年7月底喜迎二寶女兒的誕生，她日前PO出女兒和兒子「納小子」玩耍的照片，寫：「最近雖然沒有把自己放第一，但每天換來的微笑與擁抱：無價。」盡曬天倫樂；她在事業上也有了新動向規劃，30日正式宣布與創新精英文化經紀公司(Creative Artists Agency，簡稱CAA) 簽約，成為其首位簽約的音樂客戶。

(中時電子報)