G20：川普突然取消見普丁 克宮表遺憾

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中時
蔡致仁

美國總統川普29日突然宣布，基於莫斯科扣留多名烏克蘭海員導致俄烏兩國關係緊張，決定取消和俄羅斯總統普丁原定12月1日在二十國集團（G20）峰會期間的會面。克里姆林宮對此表示遺憾。

川普當日在登上空軍一號，準備啟程前往布宜諾斯艾利斯出席G20前，曾表示峰會是和普丁見面的好時機。惟半小時後，川普在推特寫道：「基於那些船隻和海員尚未從俄羅斯回到烏克蘭的事實，我決定對於各方來說最好的是取消我和普丁原定在阿根廷的會面。」

他強調期待在事情得到解決後再和普丁進行一次有意義的會面。白宮同時宣布取消和南韓及土耳其領袖的正式會議，川普將在峰會上與多名領袖進行非正式會面。美聯社指，川普在其前私人律師柯恩承認去年在參議院情報委員會作供時，關於莫斯科川普大樓的興建計劃作出不實陳述後不久便宣布取消與普丁會面。也許是考慮到一旦與普丁見面，就會被通俄指控牽扯。

俄羅斯傳媒則引述普丁發言人佩斯科夫表示，克里姆林宮是在看到川普的推文後才知道和普丁的會面取消。事實上俄羅斯代表團已經出發前往阿根廷。不過佩斯科夫透露取消和川普的會面，意味着普丁多了數小時和其他國家領袖進行「有用的會面」。克里姆林宮其後回應指，取消會面等於將國際及雙邊重要議題無限期推遲。

(中時 )

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