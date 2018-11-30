三重農會超市重新開幕　週年慶消費贈菜

三重區農會超市改裝重新開幕，結合有機農友增設小農鮮舖及推出NG醜蔬果專區。同時為協助中南部農友銷售高麗菜，開幕特別結合消費即贈高麗菜活動。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

三重區農會超市11月30日改裝重新開幕，結合鄰近有機農友增設小農鮮舖及推出NG醜蔬果專區。同時為協助中南部農友銷售高麗菜，特別結合週年慶活動，開幕當天消費即贈高麗菜，歡迎至超市選購優質安心農產品。

三重區農會理事長李志源表示，三重區農會超市改裝並擴大安全農產品專區，方便市民選購，除了供應常見商品，更協助銷售各地特色農產品。為了讓超市更有特色，最早設立NG醜蔬果專區以及小農鮮舖，讓鄰近淡水、三芝、林口的有機小農來這邊上架，提供最新鮮優質的有機蔬菜，讓消費者也習慣到超市來買安心農產品。

新北市農業局表示，為增加有機農產通路，農業局輔導8處農會超市成立小農鮮舖有機農產品專區，增加有機農產品通路，除優先供應中小學營養午餐有機蔬菜外，還增設有機蔬菜銷售通路，建立「小農鮮舖」品牌，於板橋、樹林、淡水、三芝、蘆洲、三重、金山（含萬里門市）等8處農會超市均有設櫃，讓市民可以方便買到在地生產的有機蔬菜。

農業局補充，有機農友常遇到的困難就是沒有穩定銷售通路，農業局推動「先有通路、在開農路」政策，協助農會超市設置有機專櫃，讓有機農友有穩定銷售去處，只要到農會超市認明「小農鮮舖」就可以買到安心在地的農產品。

近期中南部高麗菜價格低迷，三重區農會超市也配合11月30日改裝重新開幕，消費就送高麗菜1顆，用行動支持農友，數量有限送完為止。到12月19日前超市舉辦週年慶活動，更有多項限時特賣好康推出，歡迎民眾到農會超市選購。

(中時 )

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