逐鹿分享祭1日開跑 還有傳統弓箭競賽

2018年11月30日 19:29 中時 張亦惠

逐鹿分享節明天登場，還有全國原住民傳統弓箭射箭競技邀請賽。（阿管處提供）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處12月1日至2日與逐鹿部落共同辦理一年一度的逐鹿分享節暨第1屆《阿里山盃》全國原住民傳統弓箭射箭競技邀請賽，「逐鹿分享節」，為年終壓軸的節慶活動，射箭邀請比賽則邀請各族群的射箭好手，帶著傳統弓箭前來比賽。

逐鹿社區是莫拉克風災後新建於阿里山山腳下，將社區命名為「逐鹿」，代表著族人的內心依舊嚮往著這片大地，重現這塊土地原有的自然山林、生命互惠的平衡法則。

2018年部落鄒年慶系列活動「逐鹿分享節」，是年終壓軸的節慶活動，內容包含鄒族傳統歌舞表演、傳統搗麻糬體驗等。

此次以第1屆《阿里山盃》全國原住民傳統弓箭射箭競技邀請賽最受矚目，邀請來自阿美族、排灣族、魯凱族、泰雅族、賽德克族、卑南族和鄒族等各族群的射箭好手，攜帶自己族群的傳統弓箭，展現精湛射箭技藝，民眾也可以到場一同觀賞加油。

阿里山管理處馬惠達處長表示，鄒族是一個喜愛分享的民族，尤其是分享彼此的喜悅，希望大家能前來感受阿里山逐鹿部落的分享文化。

馬惠達也說，未來規畫規劃在逐鹿社區建立梅花鹿復育機制，延續鄒族人與梅花鹿在這土地的傳奇記憶，期許打造「梅花鹿王國」於阿里山山腳下最美麗的平原。

(中時 )