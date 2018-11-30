關懷盃》「普悠瑪」傷者王羽飛復健中 職棒球星暖心視訊打氣

卑南國中王羽飛透過視訊與職棒球星連線。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台東報導

原棒協關懷盃今天（30日）安排5位畢業於台東縣卑南國中的球員以及楊岱均關懷經歷普悠瑪傷痛的師生，正在醫院復健的王羽飛透過視訊連線見到職棒球星，開心地露出笑容。

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台鐵普悠瑪21日發生翻覆事故造成重大傷亡，卑南國中棒球隊有20名師生也搭上這班列車，其中有「台東小巨炮」之稱的王羽飛也在受傷名單，雖一度情況危急，但經過搶救、開刀後，目前正在積極復健、康復中。

卑南師生共5人不幸罹難，充滿潛力的棒球種子王羽飛現正積極復健、力拚重返球場，關懷盃為了鼓勵卑南國中師生，特地安排職棒球員為全校打氣，學校老師也特地撥打視訊電話與王羽飛連線，期待能給他更多復健動力。

卑南國中「乖乖」老師透露，王羽飛先前一度能出院，但出院前醫師發現他大腿肌肉有斷裂現象，所以讓他繼續留在宜蘭的醫院治療，「他的手部比較沒問題，主要是腳部的復健比較重要。」

高孝儀、陳韋奇、陳皓然、陳琥、楊岱均與黃浩然今天除了鼓勵卑南的學生盡快走出意外造成的陰影，期待這群小朋友可以快樂活在當下，此外，6位職棒球員也都個別透過鏡頭對王羽飛加油打氣。

今天職棒球員到學校時，王羽飛正在進行復健，他精神看起來不錯，透過視訊鏡頭看到職棒球星，他的臉上露出滿滿地笑容。王羽飛表示：「很開心可以看到這麼多職棒球員，我很喜歡他們。現在復健的狀況很好，我會繼續加油。」

(中時電子報)

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