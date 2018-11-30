5566攻蛋成員湊不齊 孫協志爆料下一個「是我」

2018年11月30日 19:13 中時 尤嬿妮

孫協志、王仁甫及許孟哲今辦記者會。（華貴娛樂提供）

孫協志、王仁甫及許孟哲今辦記者會。（華貴娛樂提供）

5566將於明年二月攻蛋，由孫協志、王仁甫及許孟哲開唱，團員之一的王少偉則缺席演唱會，今演唱會記者會上問起此事，王仁甫表示：「我也覺得有點遺憾，如果能4人最好。但看王少偉的意願。」3人表示，演唱會主辦單位一開始就設定找節目《飢餓遊戲》的主持人開唱，才沒邀王少偉，10多年兄弟感情沒心結，孫協志搞笑說：「下一次不能來的，說不定是我。」

對於演唱會未湊齊成員，歌曲及舞蹈編排是否有問題？王仁甫認為還好：「從以前唱的主要就是我跟協志，少偉跟孟哲負責饒舌。」透露辦演唱會前有瞭解過王少偉的想法，才以3人形式演出，許孟哲則說：「56一直以來都是有時候合體，有時候不會合體，我們也有2個人唱過跨年的經驗。」

孫協志表示，近幾年大家看到、聽到的5566，都是3個人的形式，演唱會不會因少了團員而有所改變，當天將帶給歌迷滿滿回憶；至於日後有無機會再合體？3人笑說：「金鐘56、金馬56都要到了，如果有邀約的確還是有機會。」

確定攻蛋計畫後，孫協志、王仁甫及許孟哲蠟燭多頭燒，除了籌備演唱會，還有既定的綜藝節目主持工作，3人行程滿檔不喊累，因平常外景節目錄影，運動量充足，王仁甫笑說自己常到山上當泰山，希望將肺活量調整到最佳狀態，孫協志則變身肉食怪，靠大量的肉維持熱量。

(中時 )