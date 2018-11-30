Erika曾陷憂鬱低潮 半夜跑山後面「跟好幾隻」回家

2018年11月30日 19:14 中時 蔡琛儀

Erika發片，製作人黃韻玲來站台。(粘耿豪攝)

劉艾立(Erika）推出新專輯《天鵝說》，30日舉辦發片記者會，Erika自曝五年前曾歷經憂鬱低潮喪失自信，甚至想和經紀公司解約，常突然半夜去山上跑步搞失聯，家裡電視台會自動轉到宗教頻道、冷氣突然調降到17度，相當詭異；經紀人Summer一度懷疑她中邪，除了幫她請諮商師，也找師傅來幫忙收驚，發現原來Erika從山上帶回好幾隻「東西」。

Erika說，現在自己能開始敞開心胸、有話直說的做自己，不想依賴藥物的她，認為跟朋友聊天、玩是最能放鬆的方式；有趣的是，她住的地方是師兄蕭敬騰舊家，師傅幫她請走好兄弟還讓老蕭不太開心，認為是他們去打擾到好兄弟。

她坦言失戀會讓自己情緒低潮更嚴重，意外透露和圈外人前男友分手半年多的她，還曾錄音錄到哭，「感情會永遠影響我，但我不會用傷痛形容，它是會一直存在的。」

專輯製作人黃韻玲今也現身為Erika站台，她送上「束脩六禮」以徒弟身份給黃韻玲謝禮；唱片公司華納音樂則瞞著Erika，為她準備了一段遠在美國的家人所錄製的祝福影片，讓她當場噴淚，她來台打拼8年，已經1年沒有回家，無法陪在阿公身邊，還錯過姊姊的訂婚，因此公司送她一張台北到洛杉磯的來回機票，又讓她淚崩。

(中時 )