虱目魚伯上《龍捲風》現殺虱目魚 喊話半年不漲價「挺韓」

2018年11月30日 19:21 中時電子報 綜合報導

張文山動作俐落地現場宰殺虱目魚。（圖／中天提供）

韓國瑜當選高雄市長，最受關注的就是其發展觀光、經濟政策，誓言全力拼搏讓高雄賺大錢，其中也包括推廣農產品、漁業。來自高雄的韓粉─「虱目魚伯」張文山日前曾透露，韓國瑜早有一套「虱目魚行銷計畫」，要讓「南魚北送」，中天招牌節目《新聞龍捲風》今（11/30）日邀請張文山到節目中，他特地從家鄉帶來鮮美的虱目魚，更動作俐落地現場宰殺，仔細介紹虱目魚的優點，「我們的東西這麼好，我們漁民這麼認真養，希望我們的政府能讓我們百姓好過點。」

張文山更期待在韓國瑜的帶領下，虱目魚未來的價格能漲到1斤100元，並喊話「如果虱目魚能漲到這個價格，自己賣的產品半年內保證不漲價」，全力支持高雄發展經濟。真性情挺韓的「虱目魚伯」原定在這個週日（12/2）發送3000碗魚丸湯給支持高雄發展的民眾，他也熱情地在節目中再度加碼1000碗，總共4000碗的魚丸湯分六個梯次分送，更透露「有位朋友也決定加碼3000顆現蒸的肉粽分送給大家」，韓國瑜當選宛如上演高雄美食感恩祭。

另一位來自高雄的來賓─印刷設計商阿豪，也在節目中透露，過去月收入曾慘澹到只有450元的他，在韓國瑜當選後馬上就有DM、招牌訂單進來，深刻感受高雄就要動起來了！更多精彩內容，請鎖定今（30）日晚間9：55中天新聞52頻道《新聞龍捲風》。

(中時電子報)