江美琪讚老公暖男 肉麻喊「快沸騰了」

2018年11月30日 19:55 中時 蔡琛儀

林予晞（左起）、張立昂、陳汎柔（前）演出〈家珍〉MV，江美琪探班。(索尼提供)

江美琪將在年底推出新專輯，率先推出新歌〈家珍〉，MV找來張立昂與林予晞擔綱演出，江美琪雖然沒有在MV中現身，但拍攝當天不忘帶著美味的點心去探班，尤其感謝同門師弟張立昂跨刀拍MV，形容他溫暖如「冬天裡的太陽」，不過她誇自己的老公還是最暖，笑說：「我老公是好好先生，很貼心，只要我想做什麼，他都會陪著我去做，暖男指數飆到99.9度，快沸騰了啦！」

林予晞見到來探班的江美琪馬上變身小粉絲，直呼：「我每次去KTV都一定要點江美琪的〈雙手的溫柔〉、〈親愛的你怎麼不在身邊〉，學生時期就很喜歡這兩首歌，它們帶給我很多的鼓勵和安慰。」張立昂也最喜歡〈親愛的你怎麼不在身邊〉，「我當時在紐西蘭留學，高中時期有暗戀一個女孩子，每次聽到這首歌就會想起她。」在MV中飾演林予晞女兒的小童星陳汎柔，今年才7歲，只有一個兒子的江美琪一看到她便母愛大噴發，直呼好可愛，好想把她抱回家。

〈家珍〉歌名源自成語「如數家珍」，江美琪說：「聽到這首歌的時候我很感動，有些人可能無法跟很愛的人繼續往下走，就把他放在心裡很深的角落，留一個小小的位置給他，即便後來有了幸福，你還是會祝福對方過得很好。」她認為，每個人心中都有一個很重要的人，他可能是一個最支持你、了解你、或是愛你的人，不管是不是一段逝去的感情，或是當下擁有的幸福，都應該好好珍惜。

對江美琪來說，她的「家珍》」就是媽媽、老公、小孩，她也透露自己與另一半相處感情甜蜜的秘訣：「我覺得他像是在我生活當中放了監視器，對我的一舉一動喜怒哀樂瞭若指掌。其實我們兩個人互相了解的程度差不多，人相處久了生活、說話方式會越來越像，了解彼此、有共同興趣跟話題，可以讓兩個人走得更長遠，希望每個人的另一半在心裡都是最珍貴的寶貝！」

江美琪出道20年首場大型個人演唱會「我愛江美琪」，將於明年1月12日在台北國際會議中心登場，購票請洽KKTIX及全家便利商店。

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