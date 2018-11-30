馬龍氏順向灌腸手術 改善失禁困擾

雙和醫院小兒外科主任魏晉弘表示，病人施行「馬龍氏手術順行性灌腸」，從大腸起點到終點直腸，讓糞便順流而下，全部灌出，不再有失禁滲便問題，恢復良好生活。（雙和醫院提供）

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無肛症源於胚胎發育不完全，國內發生率約四千分之一至五千分之一。一般係指肛門開口是在不正常的位置，或是沒有開口，在排便上會受到限制，均需手術重建；但仍有部份小孩無法順利排便，則易產生肛門失禁、漏便及巨大結腸的問題。

採用傳統逆行性灌腸的方式，只能清除降結腸下段中的糞便，無法灌到更近端的大腸。若採用順行性灌腸從肚臍放置管路進入升結腸，注入灌腸液，讓糞便「順流而下」，可以將全部大腸的糞便完全灌出，不再有失禁滲便之問題產生，恢復良好生活。

雙和醫院小兒外科主任魏晉弘表示，順行性灌腸方便性高，病人只需接受「馬龍氏手術」，將闌尾拉到肚臍做一個0.5公分的小造口，就能從肚臍闌尾的開口做「順行性灌腸」，從大腸起點到終點直腸，讓糞便順流而下，全部灌出，同時在闌尾和大腸的接合處做抗逆流處理，且不會從肚臍接口逆流；手術採單孔腹腔鏡技術，出血量少、僅僅有一小傷口藏在肚臍深處，減少術後疼痛及增加美觀。

臨床上患者如果為無肛症，或者先天性巨結腸症、脊柱裂、脊髓損傷等等原因造成的失禁、滲便、便秘問題，可以嘗試做「馬龍氏手術」。魏晉弘主任指出，馬龍氏手術的好處，從配置灌腸液、放置管子、到完成廁所時間，可以全程自行操作，讓小朋友學習參與自己的身體照顧。我們根據每位小朋友的特殊性，不同的時期制定個別化的治療方針，包括重建手術及術後照顧。良好的無肛症手術僅僅是起點，手術後的追蹤需要醫療團隊和照顧者密切合作。

雙和醫院將在12月15日舉辦「無肛症及泄殖腔異常兒童及家長聯誼會」，希望藉由會中分享術後照護的議題與知識，成員之間的相互交流，增加彼此的認識及支持，幫助小朋友免於受到排便的困擾，同時減少家庭照顧上的壓力。

(中時 )

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