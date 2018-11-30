恐怖！中消協評測百款APP 九成過度收集個人信息

2018年11月30日 19:54 旺報 孫曜樟

中國消費者協會30日在北京發佈《100款App個人資訊收集與隱私政策測評報告》。，報告顯示，100款App中有高達91款App存在過度收集使用者個人資訊的問題。

中消協指出，App個人資訊收集與隱私政策測評活動於今年8月到10月展開，由中國電子技術標準化研究院提供專業技術支援。此次被測評的包括通訊社交、影音播放、網上購物、交易支付、出行導航、金融理財、旅遊住宿、新聞閱讀、郵箱雲盤和拍攝美化等10類，共100款的App。所有被測評App都是在9月1日到3日期間從App Store、安卓市場下載的，同時對App的使用者協議、隱私政策進行了錄屏取證。

測評結果顯示，App最愛收集「位置資訊」個人資訊收集一直都是消費者安裝App時關注的焦點。測評結果顯示，「位置資訊」、「通訊錄資訊」和「手機號碼」等三種個人資訊是過度收集或使用個人資訊最常見的內容。

100款App中，59款涉嫌過度收集了「位置資訊」，過度收集或使用個人資訊的情況較多。除此之外，使用者的個人照片、個人財產資訊、生物識別資訊、工作資訊、交易帳號資訊、交易記錄、上網流覽記錄、教育資訊、車輛資訊以及短信資訊等均存在被過度使用或收集的現象。

中消協表示，出遊導航、旅遊住宿、網上購物類App對於使用者個人位置資訊具有根據定位資訊提供產品和服務的合理訴求，但是對於大部分社交類、影音播放類、拍攝美化類、新聞閱讀以及金融理財類App來說，調用使用者的位置資訊並非這些服務所必需，存在過度收集或使用的嫌疑。

(旺報 )