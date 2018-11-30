五股民宅販毒門庭若市 板橋警查獲海洛因壓模器

新北市板橋警分局偵查隊查獲相關證物。（葉書宏翻攝）

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新北市板橋警分局偵查隊查獲相關證物。（葉書宏翻攝）
新北市板橋警分局偵查隊查獲相關證物。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局偵查隊11月中在五股一處民宅查獲大量海洛因毒品，一群人聚在房內開毒趴，員警一共查獲10名販毒及吸毒男女，在屋內起出了一二級毒品還有大量毒品分裝袋，其中最特別的就是毒品壓模器，因為嫌犯打算將一級毒品「海洛因」粉末壓製成塊，方便出貨。

警方調查，板橋警分局偵查隊友善通報網接獲線報，新北市五股一帶出現販毒集團，專售高純度海洛因，警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，布線埋伏數月，這個月中旬聲請搜索票展開緝捕行動。

警方調查，38歲有毒品前科的張姓男子與30歲一樣有毒品前科的葉姓女子為夫妻檔，他們看上販毒可謀取暴利，從10月份起多次在新北市販賣毒品，打著出貨速度快的口碑，逐漸打響名號，買家彼此口耳相傳。

另警方注意的是，這個販毒夫妻檔還自備海洛因壓模器，準備將一級毒品海洛因粉末壓製成磚，方便出售，11月中旬張姓夫妻檔剛進一批新貨，還沒來得及壓磚，一堆買家就上門挑貨，門庭若市，也引起警方注意。

板橋警分局偵查隊當天上午前往這處民宅攻堅查緝，進屋後發現屋內擠滿了10名毒蟲，員警喝令他們通通趴下，在屋內搜出高純度的海洛因6包，重達421.22公克，另外也搜出安非他命毒品及大小不一的分裝袋200多個，還有海洛因壓模器、封口機及電子磅秤等販毒證物，最後將這群6男4女通通逮捕帶回警局，依毒品罪移送偵辦。

警方表示，板橋警分局5個派出所，每個所都跟轄內的里長、社區管委會、大樓保全、民防、義警、學校、超商，用Line群組成立友善通報網，目前通報網內已經累積了600多名熱心民眾，除了檢舉毒品外，對於社區發生的治安事件，像是竊盜、飆車等等，他們也會熱心提供訊息，友善通報網其實就像是行動監視器跟員警鷹眼的延伸，隨時一起守護轄區治安。

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(中時 )

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