專盯富婆 宜蘭假刑男跨國詐騙 到手金額難以估計

2018年11月30日 19:39 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

法務部日前破獲一起跨國騙案，7名嫌犯在宜蘭租用豪宅，以手機社群軟體虛擬定位功能，專對國外的華裔富婆騙財，屋內還囤積鹽酸以便隨時滅證，檢警趁嫌犯熟睡時攻其不備，當場活逮，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

調查局宜蘭調查站今天表示，這群以陳姓男子為首的7人集團，在網路盜取型男照片放自己的大頭照片，並使用「Wechat」社群軟體虛擬定位功能，鎖定美國、加拿大、澳洲及中國大陸地區等有財力的華裔女子行騙。

嫌犯稱自己是香港的金融管理人員，都是先向被害人傳送文字或語音攀談，待博取對方好感後，再藉機冒稱具財經公司經理人身分，向被害人推銷杜撰的期貨投資方案，讓被害人誤信為真，將款項匯入詐欺集團指定的人頭帳戶內。

調查站指出，為規避查緝及避免驚擾附近居民，詐騙集團還租用宜蘭縣冬山河畔的高級別墅充當機房，集中門禁管理、戒備森嚴。為防止詐騙證據遭查獲，還事先於別墅各樓層，放置鹽酸準備隨時煙滅證據。才短短幾個月，已有許多人受害，實際詐騙金額難以估計。檢警單位在27日持宜蘭地方法院核發搜索票，前往收網逮人。員警先趁其中2名成員駕車出門購物時，將兩人控制，並從地下停車場往屋內攻堅，當時還在熟睡的5名成員措手不及，當場被逮。檢警最後起出相關證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

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(中時電子報)