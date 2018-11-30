北海道振興觀光補助 萬人搶破頭

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日本今年遭數個颱風侵襲，加上9月6日北海道發生規模6.7地震，觀光受到重挫，日本政府發放80億日圓補助金，我國民眾也能受惠，業者順勢推出北海道旅遊團，開賣即遭秒殺。

日本將發放80億日圓補助金，明年2月28日前北海道住宿的海外遊客，入住一晚5000日幣以上房型，每人每晚可獲得3000日幣補助，最高申請上限為5晚。自10月26日截止申請以來，台灣有23家旅遊業者遞件申請通過。

可樂旅遊今日上午開賣北海道振興方案，經典團型最低1萬9888元起，相較目前市價約2至3萬多元，約可省約1萬元；自由行、訂房也可抽折扣優惠碼，推出1600元、3800元、7600元不等折扣，一開賣就同時湧入上萬筆訂單，網站迅速被塞爆。

可樂旅遊表示，北海道團優惠1萬9888元，台北、高雄不同天數出發共400個名額，一開賣就秒殺，還有7000多人在等候補，目前正與日方爭取名額加碼，自由行優惠碼則開放搶訂至12月13日。

五福旅遊也推出北海道團優惠1萬9888元起，同樣可省1萬多元，限額390名，中午時也宣告售光。山富旅遊高雄出發的團下午3時開賣，北海道5日遊原價3萬2000元，振興團團費僅1萬9888元，名額400名，不到20分鐘也被搶完。

東南旅遊也推出北海道振興團5日遊，台北、高雄出發團費原價3萬3900元，優惠2萬2900元，暫時無法公布名額，但會一路賣到2月底。雄獅旅遊的北海道振興團則在規劃中，開賣時程未定案。

(中時 )

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