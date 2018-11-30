非洲豬瘟三度抵國門！高雄小港查出染病大陸紅腸

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旺報
賴志昶

大陸非洲豬瘟持續延燒，至今已延燒20個省市區。行政院農委會防檢局日前收集高雄小港機場旅客棄置箱中的大陸豬肉製品，23日送至畜衛所檢驗，於今（30）日驗出非洲豬瘟病毒基因，這是繼10月31日語11月13日自大陸香腸驗出非洲豬瘟病毒後，第三度於大陸豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒基因。

防檢局指出，該製品是由防檢局高雄分局高雄機場檢疫站自小港機場旅客棄置箱所收集的大陸豬肉紅腸製品，品項名為「秋林里道斯哈爾賓紅腸」，於23日寄達該畜衛所。經畜衛所以即時聚合酵素連鎖反應等方式檢測，再經定序反應確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

防檢局強調，鑒於韓國於8月26日、日本於10月22日、11月9日及22日，以及泰國於11月26日均發布於大陸旅客攜帶之香腸等產品驗出非洲豬瘟病毒基因，顯示旅客自中國大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

防檢局再度呼籲，全民在此國外疫情嚴峻之時，一定要配合政府防疫檢疫措施，保護我國養豬產業。

防檢局也提醒，動物傳染病防治條例第45之1條修正案也在30日經立法院院會三讀通過，為遏止旅客僥倖心態，違規攜帶肉品入境未申報之罰鍰金額已提高為1萬元以上100萬元以下，罰鍰金額相當高，請民眾千萬不要以身試法。

(旺報 )

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