混血兒推三人限定組合 團員不掩飾禿頭自認很真實

混血兒娛樂旗下「187INC」成員Monkey、「臭屁嬰仔」成員立勝、艾文同學三人跨團、跨世代組成限定組合。(混血兒提供)

友善列印
中時
混血兒娛樂旗下「187INC」成員Monkey、「臭屁嬰仔」成員立勝、艾文同學三人跨團、跨世代組成限定組合。(混血兒提供)

由混血兒娛樂旗下「187INC」成員Monkey、「臭屁嬰仔」成員立勝、艾文同學三人跨團、跨世代組成限定組合，將於30日推出最新單曲〈Baby G〉，嘻哈歌手向來講求「real」和「帥氣」，三人是否有達標？Monkey自信滿滿地說：「當然帥啊！這還需要說嗎，我身兼多職努力工作賺錢，並分配時間音樂創作這夠帥夠REAL吧！」

艾文同學害羞說：「帥很客觀，我算能看不醜啦！我還蠻real的，有話就說所以容易得罪別人，這是我目前正在學習改變。」立勝則搭上近來火熱的「禿子熱潮」，自招頭上無毛：「我本來就不是靠臉吃飯，但起碼我很真實，就像我禿頭不掩飾。」

三位饒舌歌手同曲較勁，好奇誰的快嘴功力最高深？艾文同學接受碼錶測試，在10.56秒唱出93個字，揭露訓練方式「要唱饒舌只要有節奏感幾乎都能跟著唱，但是寫詞跟排好verse的段落 就要下功夫了，多觀察事物、不斷寫歌這是我的方法」；Monkey則搞笑回應：「每天指著老婆鼻子練肖話。」立勝建議，沒什麼技巧，花時間一直重複唱，唱到自己滿意為止，強調饒舌跟寫歌階是一體的，寫的夠順自然就唱的順。

歌曲靈感來自知名手錶品牌女款錶，歌詞暗諷時下嘻哈仔多半是裝扮出來的 ，三人被問及覺得最屌的嘻哈單品，年僅18歲的艾文同學表示是公司的合約書，甚至還把它裱框放在房間 ，「代表我在未滿18歲情況下拿到一份合約，這是我很珍惜的東西」；Monkey表示，是買房添購的第一組家具，古董柚木高腳餐桌椅一組，但至今卻從未在那吃過飯；立勝則率性說：「我沒什麼有價值的嘻哈單品，講一句不要臉的，本人正在慢慢成為有價值的嘻哈單品，收藏我吧！」

(中時 )

孫燕姿產女後 新動向曝光了！ 獨／陳子璇爆子宮長滿腫瘤生死交…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。