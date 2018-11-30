混血兒推三人限定組合 團員不掩飾禿頭自認很真實

2018年11月30日 19:54 中時 蔡琛儀

混血兒娛樂旗下「187INC」成員Monkey、「臭屁嬰仔」成員立勝、艾文同學三人跨團、跨世代組成限定組合。(混血兒提供)

由混血兒娛樂旗下「187INC」成員Monkey、「臭屁嬰仔」成員立勝、艾文同學三人跨團、跨世代組成限定組合，將於30日推出最新單曲〈Baby G〉，嘻哈歌手向來講求「real」和「帥氣」，三人是否有達標？Monkey自信滿滿地說：「當然帥啊！這還需要說嗎，我身兼多職努力工作賺錢，並分配時間音樂創作這夠帥夠REAL吧！」

艾文同學害羞說：「帥很客觀，我算能看不醜啦！我還蠻real的，有話就說所以容易得罪別人，這是我目前正在學習改變。」立勝則搭上近來火熱的「禿子熱潮」，自招頭上無毛：「我本來就不是靠臉吃飯，但起碼我很真實，就像我禿頭不掩飾。」

三位饒舌歌手同曲較勁，好奇誰的快嘴功力最高深？艾文同學接受碼錶測試，在10.56秒唱出93個字，揭露訓練方式「要唱饒舌只要有節奏感幾乎都能跟著唱，但是寫詞跟排好verse的段落 就要下功夫了，多觀察事物、不斷寫歌這是我的方法」；Monkey則搞笑回應：「每天指著老婆鼻子練肖話。」立勝建議，沒什麼技巧，花時間一直重複唱，唱到自己滿意為止，強調饒舌跟寫歌階是一體的，寫的夠順自然就唱的順。

歌曲靈感來自知名手錶品牌女款錶，歌詞暗諷時下嘻哈仔多半是裝扮出來的 ，三人被問及覺得最屌的嘻哈單品，年僅18歲的艾文同學表示是公司的合約書，甚至還把它裱框放在房間 ，「代表我在未滿18歲情況下拿到一份合約，這是我很珍惜的東西」；Monkey表示，是買房添購的第一組家具，古董柚木高腳餐桌椅一組，但至今卻從未在那吃過飯；立勝則率性說：「我沒什麼有價值的嘻哈單品，講一句不要臉的，本人正在慢慢成為有價值的嘻哈單品，收藏我吧！」

(中時 )