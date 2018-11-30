獨／陳子璇爆子宮長滿腫瘤生死交關 高國華傷心食不下嚥

2018年11月30日 20:00 中時電子報 吳玫穎

高國華證實妻子開刀休養中。(本報系資料照)

20150716中天新聞 陳子璇淚迎高國華出獄 牽手行天宮拜拜

補救名師高國華近來才因為英文能力好又曾修過市場行銷學，被網友力推為韓國瑜小內閣文化局長最佳人選，上遍各大新聞版面，現在卻爆出與他患難與共的妻子陳子璇，身體健康亮起紅燈，被檢查出子宮長滿了腫瘤面臨瀕死邊緣，高國華更因此難過到食不下嚥。

陳子璇被爆疑似因工作積勞成疾，體力變得非常差，老是不停喘氣，上台北某醫院檢查後才發現子宮內長滿大大小小的腫瘤；據悉，陳子璇嚴重程度讓醫生也嚇了一大跳，訝異為何陳子璇這麼晚才來就醫？

因為陳子璇子宮不僅長了2個拳頭大的子宮肌腺瘤，還有10多顆子宮肌瘤，血紅素低到只剩下4.7，幾乎到瀕死的邊緣，需要立刻開刀摘除，否則會有生命危險。

對此《中時電子報》今日傍晚致電高國華，高國華證實妻子剛動完手術，目前仍在醫院休養中，電話中他語氣悲傷，想到當時他因股票案入監服刑的422天，陳子璇天天來探監，「人真正在患難時，才知道真情的可貴。」

如今陳子璇面臨生死交關，高國華坦言這幾日他心情跌到谷底，整個人食不下嚥，不停為妻子祈禱，只希望妻子能順利度過難關。被問起網友力推他擔任韓國瑜文化局長一事，高國華只說他現在沒心思想這些事，妻子的健康遠比什麼都重要。

不過高國華表示比他有能力好的人太多太多，強調當初熱血挺韓國瑜，絕不是為求一官半職，他不忮不求，而且很多人都毛遂自薦，讓他覺得高雄何其有幸，有那麼多有能力的人願意跳出來貢獻所學，真是韓國瑜的魅力，更是高雄人的福氣。

(中時電子報)