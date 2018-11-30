除了關稅問題 川習會可能還會討論這件事

2018年11月30日 20:01 中時 諶悠文

美國國家安全顧問波頓29日表示，美方很可能會在美陸元首峰會「川習會」要求大陸釋放被扣留的美國公民，包括中國外逃貪官子女。

紐約時報25日報導，北京當局禁止3名美國公民離境，以便緝捕他們外逃的親人。

交通銀行廣州分行前行長劉昌明因被控違規放貸人民幣90多億元，2007年底逃往海外，是國際刑警組織發布「紅色通緝令」上的一員。他的妻子和女兒、兒子今年6月回中國探親，不久，其妻被拘留，原本要返回美國喬治城大學就讀的兒子，以及在管理顧問企業麥肯錫公司工作的女兒也被禁止離境。

美國之音報導，波頓29日表示，他已經向美國總統川普討論要求釋放被北京扣留的美國公民。報導稱，波頓不願透露川普的反應，但表示川普周末與中國國家主席習近平在20國集團（G20）峰會見面時，有可能提到這個問題。

波頓27日在推特轉發上述有關劉氏姊弟被限制離境的新聞時表示：「這些美國人應當獲准回家。」

報導指出，數周前美國國務院舉行的美中外交安全對話上，美國國務卿蓬佩奧對中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪也提起對這個問題的關切。

中國外交部發言人耿爽26日則在新聞發布會上說，劉家所有成員都有「有效的中國公民身分證件」，需要遵守中國法律。他說，劉家成員因為涉嫌經濟犯罪被中國警方依法採取限制出境的措施。

北京政府不承認本國公民的雙重國籍，因此具有雙重國籍的中國公民及其子女，都被視為中國公民。

(中時 )