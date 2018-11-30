時尚產業組國家隊 文化部跨部會推臺北時裝週

2018年11月30日 21:16 中時 趙靜瑜

文化加上時尚，會激盪出怎樣的美學火花？文化部與經濟部整合時尚產業，推出第一屆臺北時裝週，透過文化策展概念運作，以「看見自己‧獨特的樣子」為主軸，動態秀、靜態展與國際論壇等展現2019春夏時裝之外，也展現台灣的時尚文化。

文化部長鄭麗君表示，她最常舉法國服裝設計師香奈爾的話，「時尚來自思想，思想來自生活方式，時尚是一個人身處文化、思想、生活方式總和出來的表現，時尚就是一個人的生活態度。」鄭麗君說，時尚會無時無刻重新被大家定義，「也會重新定義我們的生活方式，這就是文化。」

鄭麗君說，「今天我很感動，因為台灣終於有了面向國際的時裝週，謝謝所以參與的設計師一起形塑我們的國家隊。」鄭麗君說，這個平台是要獻給所有時尚產業上中下游的工作者，希望藉由今年「看見自己‧獨特的樣子」的主軸，「讓國際看見每位設計師的品牌魅力，進而感受到每一個在這塊土地上人們認真生活的方式。」

「2018臺北時裝週SS19」包括文化部、經濟部、原民會、客委會與臺北市政府文化局跨部會參與，除了動態時裝秀，靜態策展，提供民眾搶先欣賞揚名國內外的台灣設計師2019最新春夏作品之外，也同時邀請國際買家、產學專家、時尚權威共同參與，從市場出發，讓國際看見台灣。

臺北時裝週將於12月6日至9日舉行，地點在台灣戲曲中心。臺北時裝週落幕之後，設計師作品將會移展到晶華酒店B1及B2的麗晶精品進行為期近一個月的「臺北時裝週」會外展，晶華酒店代表行銷公關部副總經理張筠表示，希望各國旅人可以在這個空間感受台灣服裝設計師的創意，激盪出更多時尚的可能性。

(中時 )