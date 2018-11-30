綠媒老董：小英顯然還不知自己為什麼會輸

2018年11月30日 20:26 中時電子報 黃麗蓉

民進黨此次選戰慘敗後，據最新民調，蔡英文總統的不信任度58.9%與執政不滿意度67.9%，都達到歷史新高。綠媒董事長吳子嘉直言，此刻的民進黨不僅地方選舉慘敗，恐怕連整個黨與蔡英文總統，都已陷入崩盤危機！他甚至認為，敗選後的蔡英文，顯然還不知道自己為什麼會輸。

吳子嘉指出，《美麗島電子報》30日所作民調，蔡英文的信任度、不信任度更惡化，分別為24.7％、58.9％，也再次顯示蔡英文只用了2年半的時間，就比馬英九8年執政後期的信任度還低。更嚴重的是，若單從泛綠選民來看，滿意蔡英文施政的比例僅剩下49.1%，另有41.4%不滿意，若再不盡快止血，蔡在泛綠選民的滿意度恐將出現死亡交叉。

在政黨好感度部分，有23.4%表示對民進黨有好感，但比上月掉了4個百分點，另有56.4%則表示反感。若以雲嘉南的民眾來看，對民進黨的好感度，比起上個月整整掉了15個百分點，顯示民進黨這塊招牌在農業縣市崩壞的程度超乎想像，也呼應此次九合一選舉民進黨在農業縣市慘敗的結果。

吳子嘉點出，九合一選舉慘敗後，蔡英文雖已請辭民進黨主席，但她顯然還不知道自己為什麼會輸，才會繼續以文青筆法，不知所云的說自己會繼續堅持改革、堅持自由民主、堅守國家主權。

其實，民進黨雖輸到動搖到黨本，但只要找到錯誤，要重新爬起永遠不嫌晚。不過，敗選至今已經快一週，蔡政府除了莫名其妙的拔掉前北農總座吳音寧這個局外人之外，還有做些什麼嗎？府院黨99%以上的人事都不動如山，看在民眾眼裡，真有展現出誠懇面對民意的態度嗎？這幾天整個民進黨除了派系間相互挖坑搞權鬥，有徹底自我檢討嗎？

吳子嘉強調，這次重擊，讓民進黨一時之間還無法回神，但站在國家利益而言，實在不容許蔡政府花太多時間繼續搞政治。

(中時電子報)