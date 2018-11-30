偵辦遠雄掏空案立功 連江主任高一書榮獲模範公務員

2018年11月30日 20:45 中時 陳志賢

廉政署主祕曾昭愷、連江地檢署主任檢察官高一書、廉政官林楊斌、台北地檢署檢察長邢泰釗(由左至右)(台北地檢署提供)

連江地檢署主任檢察官高一書、法務部廉政署廉政官林楊斌2人，因去年間偵辦、起訴遠雄大巨蛋弊案、遠雄掏空、行賄案等案件，績效卓著，雙雙獲選為今年的行政院模範公務人員。行政院長賴清德今天特別公開頒獎表揚高、林2人。

高一書、林楊斌2人因承辦遠雄企業團董事長趙藤雄，涉嫌讓旗下遠雄、東源營運承攬遠雄人壽所分包的工程建案，致遠雄建設損失6億357萬3812元，還侵占大巨蛋工程下腳料獲利481萬，並行賄新北市議員周勝考、劉姓審查委員、海姓官員，取得土城及新莊都更案，北檢去年10月起訴全案。

另高一書還協辦前台北市財政局長李述德，主持大巨蛋第3次議約會議時，誆稱遠雄董事長趙藤雄與時任市長馬英九見面溝通，並作成不收取營運權利金的決定，圖利遠雄30億案。

司法官47期結業的高一書，今年8月剛高升連江地檢署主任檢察官，高一書任職北檢期間，曾偵辦過喧騰一時的胖達人內線交易案、鴻海老臣內鬼案等知名大案。

至於廉政官林楊斌忙，在廉政署剛成立時，是俗稱「政風狗仔隊」的查處機動小組成員，在廉政署調查遠雄合宜宅弊案時，曾不眠不休跟監趙藤雄，另參與偵辦過前高雄地檢署檢察官井天博貪汙案。

(中時 )