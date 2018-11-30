民間史家林博文過世 享壽73歲

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作家林博文26日於美國紐約病逝，享壽73歲。他長年旅居美國，長期觀察、解析美國社會、文化思想與國際政治，曾是《中國時報》創辦人余紀忠最器重的寫手之一，也長期為報紙撰寫專欄。博聞強記，專長包含美國歷史與民國史，更素有「宋美齡觀察家」之稱，著作等身，享譽華人世界。

林博文生於1945年的台灣新竹，父親是醫師，他從年輕時就喜歡歷史，遍讀《自由中國》與《文星》雜誌。畢業於淡江大學、美國西東大學碩士後，在美國投入新聞業，曾任美國《中報》總編輯、《美洲中國時報》、《中國時報》主筆和專欄作家。

林博文的代表作有《跨世紀第一夫人宋美齡》、《歷史未遠：世紀人物評點》、《張學良、宋子文檔案大揭秘》、《1949石破天驚的一年》、《1949浪淘盡英雄人物》、《悸動的六○年代》、《關鍵民國》等書。

作家梁東屏回憶，他和林博文曾在美國工作時當過同事，「林博文是個溫和的人，生活除了閱讀，就是寫作。走進他家，所有的牆壁都是書，就像進到一個博物館似的，因為他很喜歡歷史，也收集許多美國老雜誌，像是《時代雜誌》、《新聞週刊》、《生活》雜誌等，有很豐富的資料。」

林博文近年仍持續為《中國時報》、《亞洲週刊》寫專欄。梁東屏表示，林博文的文章總是特別叫座，「美國發生什麼事，他都能立即反應，加上熟知歷史，能藉歷史的觀點來看現在的時事，旁徵博引。直到去年他的專欄不再更新，才聽聞他因為身體不適停筆。」

(中時 )

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