《媽媽咪呀！》首場 邵雨薇、胡宇威朝聖

2018年11月30日 20:58 中時 潘鈺楨

胡宇威。（粘耿豪攝）

李宣榕。（粘耿豪攝）

音樂劇《媽媽咪呀！》11月30日晚間在國立體育大學體育館開演，藝人邵雨薇、胡宇威、郭靜、李佳薇、朱俐靜、李宣榕、左左右右、LuLu、丁巧唯、張毅敏、有感覺樂團等藝人都前來朝聖。邵雨薇一聽到《媽媽咪呀！》要來台演出簡直是欣喜若狂，她兩部電影都看過，終於等到音樂劇，「就算最近為了新專輯忙錄音也一定要來看觀賞！」

胡宇威說：「雖然ABBA不是我的年代，但相信主題曲很多人都聽過，之前看過電影，這次很期待LIVE演出。」參與音樂劇演出的李宣榕表示，近期都南部忙於拍戲，但聽到《媽媽咪呀！》相隔9年再訪台灣，二話不說直衝北上觀賞。

常在工作中接觸到ABBA音樂的朱俐靜懷舊地說，《媽媽咪呀！》是她小時候的回憶；李佳薇覺得《媽媽咪呀！》是少數充滿歡樂的音樂劇，非常期待可以看到演員們又唱又跳。超萌的左左右右童言童語說：「以前都看偏卡通類型的音樂劇，像是《冰上迪士尼》、《美女與野獸》，這次很來看比較成熟的愛情劇，想知道到底誰是蘇菲的爸爸，結果竟然不結婚，變成媽媽結婚！」今明還有4場演出，購票可至寬宏售票系統。

節目名稱：LEXUS 冠名贊助 全本音樂劇《媽媽咪呀！》

主辦單位:寬宏藝術經紀股份有限公司

演出地點：國立體育大學體育館(林口體育館)

演出時間:

2018/11/30(五) 19:30

2018/12/1(六) 14:30 & 19:30

2018/12/2(日) 13:00 & 17:00

票價：800/1600/2400/3200/4000/4800/5800

購票請洽:寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

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