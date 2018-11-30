SBL》成準範好準！台啤大破裕隆續保不敗之身

台啤後衛成力煥(左)本季手感超級火燙。(中華籃協提供)

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中時電子報
桑尼雖拿上周最佳球員，本周卻因傷無法上場。(中華籃協提供)

今年被隊友戲稱「成準範」的成力煥，果然繼續維持超級火熱的手感，靠他全場投11中5，含三分球投6中3，貢獻15分，搭配愛德16分、5籃板，台灣啤酒30日以78比60大破僅剩單洋將可用的裕隆納智捷，笑納開季5連勝！

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為何被叫「成準範」？成力煥賽後笑著表示，「因為我很喜歡1個叫做全準範的韓國射手，所以才被封這個綽號，只是我上場永遠保持平常心，不想給自己太多壓力，畢竟我說過很多次，我很想打籃球，手感這麼好可能因為信心吧。」

其實成力煥太客氣了，目前他本季命中率高達5成33，不僅兩分球命中率6成36，三分命中率更有4成35，皆創生涯單季最佳紀錄，除了自己不斷給自己信心，他更感激台啤隊友的鼓勵，「我想我們全隊三分火力就像被感染。」

「畢竟我們的愛德、塞瑟夫兩名洋將都很會傳球，也願意傳球，自然製造外圍不少空檔，這些都是息息相關的，」成力煥表示，「當我們空檔可以投進，慢慢也會投進一些不算空檔的球，更會越來越敢出手，只能說是環環相扣。」

從昔日設定的防守大鎖，到現在台啤的火燙射手，成力煥強調，一切源自於信心，「反正球來就投！先前我看到我的偶像林志傑在廣廈受訪說過，該投籃就該出手，該守就做好防守，所以我當然想跟他學習，努力做個攻守兼具球員。」

桑尼雖獲上周最佳球員，左腳踝傷勢卻讓他本周都無法上場，裕隆執行教練李啟億表示，「桑尼腳踝韌帶有輕微撕裂，也有點腫漲，但他仍有參加簡單訓練，下周應該就可以上場，既然他只需休息1周，我們也沒必要再找洋將了。」

(中時電子報)

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