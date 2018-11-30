非洲豬瘟病毒又來了 小港機場棄置肉品驗出

2018年11月30日 20:57 中時 廖德修

農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）畜衛所今（30）在大陸豬肉製品（紅腸）驗出非洲豬瘟病毒基因，這也是繼10月31日及11月13日自大陸香腸驗出此種病毒基因後，第3度於大陸豬肉製品驗出。

為防範非洲豬瘟疫情入侵，農委會防檢局8月起在各機場、港口與關務署合作，並調整檢疫犬執勤時段。特別針對大陸入境航班旅客隨身行李及托運行李加強檢查，並定期把從旅客身上沒收，還有機場（港口）入境農產品棄置箱收集的大陸豬肉製品，加上入境旅客消毒地毯，一律進行採樣，並送到畜衛所檢測。

防檢局表示，今天驗出非洲豬瘟病毒基因的製品，是由防檢局高雄分局高雄機場檢疫站，自小港機場旅客農產品棄置箱所收集的秋林-里道斯哈爾賓紅腸，並於23日寄達畜衛所。

畜衛所以即時聚合酵素連鎖反應等方式檢測，再經定序反應確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。鑒於韓國於8月26日、日本於10月22日、11月9日及22日，泰國於11月26日均發布於大陸旅客攜帶的香腸等產品驗出非洲豬瘟病毒基因，顯示旅客自大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

防檢局呼籲，在此國外疫情嚴峻時，國人一定要配合防疫檢疫措施，保護國內養豬產業。防檢局提醒大家，《動物傳染病防治條例》第45之1條修正案，已於今日經立法院三讀通過，旅客違規攜帶肉品入境未申報，罰鍰金額提高為1萬元以上100萬元以下，民眾千萬別以身試法。

(中時 )