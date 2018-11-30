麥克B喬丹時尚成熟風跑宣傳 招牌「拳手」姿勢超百搭

麥克B喬丹與《黑豹》演員群一起出席奧斯卡榮譽獎項主席獎，Ermenegildo Zegna的白西裝讓他看來彷彿白馬王子。（翻攝自網路）

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麥克B喬丹相中Givenchy燕尾服搭配伯爵手錶戒指，在紐約首映會上顯得穩重大方。（翻攝自網路）
麥克B喬丹上晨間節目《早安美國》聊電影，穿LV春夏毛衣展現休閒感。（翻攝自網路）
麥克B喬丹已是第二年為狼瘡病友募款，他以COACH棒球外套打造輕鬆愉悅的出席心情。（翻攝自網路）

美國男星麥克B喬丹在漫威英雄片《黑豹》飾演最強反派「齊爾蒙格」後人氣飆漲，近來推出新片《金牌拳手：父仇》，忙跑宣傳的他有別於片中拳擊手的粗獷，一下穿上優雅西裝、一下套著休閒毛衣，無論怎麼穿呈現都與他在新電影裡的角色特質「成熟」不謀而合。有趣的是他一貫的拍照pose：握拳，搭配任何服裝都相當百搭，毫無違和感。

麥克在紐約首映會上選了Givenchy燕尾服，搭配伯爵手錶和戒指踏上紅毯，以閃亮絲綢、漆皮等不同材質，呈現不同層次的黑色。而他與《黑豹》演員群一起出席奧斯卡榮譽獎項主席獎時，Ermenegildo Zegna的白色西裝讓他彷彿回到片中角色，以王子之姿優雅登場。

更早之前他上晨間節目《早安美國》，配合喝咖啡聊電影的輕鬆氛圍，他簡單穿著LV春夏紫色毛衣。談到電影，他說：「身為有色人種，我總是逆向而行，試圖找到方法讓事情變得更容易，為自己也為其他跟我一樣的人提供更多機會。」他承認加入《黑豹》彷彿像是打破已存在的玻璃天花板，讓人們去思考某些項目的執行方式，像是終於被重視的包容性附加條款。電影在台上映中。

(中時 )

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