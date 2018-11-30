名模王尹平領軍「臺北時裝周」8大品牌春夏新裝上陣

2018年11月30日 21:09 中時 潘鈺楨

JENN LEE使用兩截式設計，強調的是女性腰部線條。（趙雙傑攝）

東裝男服SILZENCE men看得到大膽印花與鮮明對比色的設計。（趙雙傑攝）

CHARINYEH的洋裝不只看得到立體剪裁，還有細膩編織。（樺舍提供）

Seivson延續招牌不平衡設計，打造中性風洋裝。（樺舍提供）

UUIN強調服裝層次與線條，打造清爽俐落的都會風情。（樺舍提供）

周裕穎（左）與其服裝合照。（樺舍提供）

首屆「臺北時裝週」11月30日舉行展前記者會，伊林名模王尹平領軍，帶大家搶先目睹8大台灣知名品牌SS19春夏新裝。王尹平穿著潘怡良設計的金色亮片魚尾禮服，宛如美人魚出水般閃閃發光，然而一下台她誠實地直呼超緊張 ，「老師是『針織女王』耶，很怕最近變胖穿不下！」

該禮服由3位師傅用手搖機以手工編織和勾針方式完成，耗時1個月，使用蕾絲布和針織金蔥紗線，打造輕盈柔軟的貼身質地。她笑說為此已節食2、3天，傍晚5點前就吃完晚餐，餓了只能吃芭樂或喝水，有大食怪之稱的她要撐到下周走秀完畢，預計要忍餓10天才能大吃大喝。

昨天模特兒們分別穿上UUIN、Seivson、東裝男服SILZENCE men、JENN LEE、沙布喇‧安德烈SABRA ANDRE、JUST IN XX、潘怡良GIOIA PAN、CHARINYEH的服裝，搶先揭幕2019春夏最新作品。首屆「臺北時裝週」在臺灣戲曲中心登場，邀請近40位台灣服裝設計師共同於6日的開幕式演出，7、8日舉辦8場獨立品牌秀。

(中時 )