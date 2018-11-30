好美！水保工程創佳績 金質金安雙金肯定

2018年11月30日 21:16 中時 廖德修

田寮社區文學步道周邊環境營造二期工程，榮獲第18屆公共工程金質獎土木類優等。

行政院公共工程委員會主辦的「公共工程金質獎」於26日揭曉得獎名單，金質獎為國內工程界的最高榮譽獎項，強調關懷公共建設與大自然的協調與和諧關係，重視工程與土地永續發展的問題。

水土保持局代表農委會參加行政院第18屆「公共工程金質獎」，分別以「田寮社區文學步道周邊環境營造二期工程」、「池上鄉大地慶典與食農教育場域周邊環境改善工程」榮獲土木類優等及佳作。

本次獲獎工程「田寮社區文學步道周邊環境營造二期工程」位於臺南市鹽水區，本工程紅詩牆結合台灣文學，共收錄168首文學詩，讓遊客來此體驗台灣四百年的文學之美。

此外，配合周邊農田水圳流水，融入整體視覺景觀，強化生態環境，且本工程以減量為設計出發點，以基礎共構設置蓄水池及望高寮，一方面增加園區植栽空間，另一方面修飾蓄水池外觀，除美化景觀亦可增加生態多樣性。

「池上鄉大地慶典與食農教育場域周邊環境改善工程」位於台東縣池上鄉，以萬物糧倉．大地慶典（Valley Granary Festivites）為主題，營造花東縱谷第1座地景舞台，主舞台可容納1200人，運用綠帶空間之配置及草坡高低起伏之有機錯落，為整體環境空間增添趣味性與多變性。

本工程營造多元活動遊憩體驗場域，串連周邊遊憩資源及產業展售空間的休憩園區，不僅增加地方旅遊體驗之價值，也提供民眾一個完整豐富的環境體驗場所。

水土保持局李鎮洋局長表示，工程品質及職安環境之提升一直是水保局努力的目標，今年除獲得金質獎優等及佳作外，金安獎3件工程參賽全數得獎，分別為「華興野溪及崩塌地整治工程」優等，「梅花地滑區整治工程」及「北坑溪護岸三期工程」2件佳作，成績亮麗。

(中時 )