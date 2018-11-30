李登輝家中跌倒 頭部撞傷送醫！居家6處暗藏危機要當心

2018年11月30日 21:31 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

高齡95歲的前總統李登輝驚傳跌倒頭部出血送醫，李登輝基金會秘書長王燕軍表示，李登輝目前意識清楚，鼻腔出血已止住，但為保險起見，至少會住院3天觀察。

王燕軍說，李登輝當時正要從起居室起身移動時跌倒，醫療團隊初步檢查，狀況正常、意識清楚，但跌倒時頭部撞地，額頭有碰撞傷，鼻腔有出血，但到院前已止血。由於李登輝罹患高血壓、心臟病、糖尿病等慢性病，有長期用藥，其中包含抗凝血藥物，必須要暫停用藥，醫療團隊也替他進行用藥調整，後續有需觀察撞擊後是否再有出血情形。

事實上，年長者因神經肌肉退化，反應較慢，跌倒是一種常見的自然現象。研究顯示，50歲以後，每增加5～6歲，跌倒的機率會加倍。且因身體狀況較差，不論美國或台灣，跌倒也是65歲以上老人意外事故死亡的主因。

衛福部國健署統計，65歲以上老人事故傷害死亡原因第2名就是跌倒，在眾多跌倒危險因子中，步態不穩和平衡感問題是最常見的跌倒原因，且失智症長者的智能及視覺退化、動作障礙等會影響判斷力，在加上腦神經萎縮，影響到前庭功能及本體感覺等功能，進而影響平衡的維持。

（圖片來源：劉國泰攝）

對於李登輝突然起身跌倒，台北榮民總醫院復健醫學部物理治療師余羅平指出，年長者常在久坐後，站立時容易往前跌倒，主要原因可能是腦部血壓突然改變，或是起立時重心過度往前導致跌倒。

余羅平進一步解釋，民眾在從躺、蹲、坐姿突然站立起來時，因人體的血壓感受器無法跟上站立的速度，導致暫時性低血壓，會產生頭暈目眩、視力模糊的情形，其中以老年人更容易發生，因此建議起立時，應邊站邊吸氣，增加腹內壓，血壓也會增加，進而預防跌倒。此外，站立時，背挺直、腳伸直，是一個連動動作，但老年人常常只注意到腳伸直，身體卻還是往前駝，造成重心過度往前，導致跌到。建議起立時，要抬頭挺胸，往前看，才不會過度前傾跌倒。

桃園長庚紀念醫院復健科醫師陳智光表示，若跌倒時不慎撞到頭顱導致顱內出血，甚至會有立即生命危險，且老年人常合併有骨質疏鬆，一不小心失去平衡跌倒，容易導致髖部、脊椎或手腕等處骨折，其中髖部骨折是造成老年人失能的重要原因，且嚴重的髖部骨折一年內的死亡率高達20％。

此外，藥物也可能導致老人跌倒，大部分老人會有多重共病，像是高血壓、糖尿病等慢性疾病，若有服用安眠藥、抗憂鬱藥物、利尿劑、降血壓藥物、鎮靜劑、降血糖藥物、酒精等「易引起頭暈、目眩、低血壓、四肢無力的藥物」，均會增加跌倒的可能。

事實上，大多數老年人跌倒是發生在危險性相對較小的日常生活活動中，如站立、行走、穿衣、上下床椅、上廁所、做飯甚至洗澡，只有少數跌倒是發生在較具危險的活動中，如爬梯子、搬重物等危險性較高的活動。

65歲以上的長者，有六分之一的人自述過去一年曾經跌倒，最常跌倒處為家具旁、浴廁間；住處外最常跌倒處為人行道及有高度或坡度地面，因此居家環境不良，是高齡跌倒的重要因素之一。

（圖片來源：康健雜誌）

居家跌倒！ 這些地方暗藏危機

1.沒有防滑措施的浴室

中山醫學大學葉兆斌的碩士論文「跌倒的流行病學分析」指出，老人最常發生跌倒的地方在浴室，約佔3成。例如浴缸設計過高，連年輕人也會滑倒。

2.沒有扶手的台階、樓梯

台階高低不一，不等寬、不等高，且連欄杆、扶手也沒有，時常造成意外。

3.高低落差小的門檻

做為空間境界劃分的門檻，也是造成跌倒的頭號原因。

4.滑溜的危險地板材質

磁磚、大理石好清理，看起來又乾淨，是國內最普遍的裝潢材料，但是，平滑堅硬的地板，卻容易造成滑倒受傷。

5.重心不穩的家具

在美國，一年將近9000名孩童因攀爬重心不穩的家具如電視、茶几等摔落跌倒。

或者想藉家具當扶靠，反因家具不穩而增加滑倒受傷的機會。例如快要跌倒時，想扶靠身旁的物品避免摔倒，沒想到家具是帶輪子的椅子、不平衡的桌子或是輕質的雨傘，支撐不住重量，反而一個踉蹌摔下，受傷更重。專家建議家有老小的人，家具應選用穩固耐用的材質。

6.動線設計不良

走道上散落的電線、物品，樓梯間堆滿雜物，也常讓人絆倒。

電話的位置，也攸關意外發生的頻率。有人為了忙接電話而不慎摔倒、絆倒；報紙上更常出現因為講電話過久，而讓食物燒焦，甚至引發火災的例子。

電話是不是放在家裡最常坐的地方及廚房旁邊，或是伸手可及，都是設計時應考量的重點。

除了居家環境安全，醫師指出，多運動才是預防跌倒的根本之道，既可保存骨本，還能強化肌力、平衡感和協調能力，讓人站得更穩，走得更安全。

(中時電子報)