吳音寧回鄉種田後首露面 用10字回答被拔感受

2018年11月30日 21:38 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

北農前總經理吳音寧因拒絕主動辭職，遭到農委會與北農董事會拔官解職，且即刻生效，她在今天(30日)一早就返回老家彰化，中午首度在返鄉後露面受訪，表示「我很明顯成為一個箭靶」，道盡在北農一年多心聲。

根據《蘋果》報導，吳音寧赤腳接受訪問，表示「我很明顯成為一個標靶」，但土地給她力量，鄉親也幫她加油，所以不會很失落。她表示昨天搭廂型車離開公司，是因為當時已被解職，不適用總經理座車，才改搭其他公務車，沒想到被新聞寫成「拋舊車換搭百萬新車」，如今返鄉後，開著她滿是傷痕鐵鏽的小紅車趴趴走。

吳音寧說她始終被假新聞攻擊著，包括休市、殘菜、魚翅宴和送洋酒，最終證明都是子虛烏有，但根本無力阻止假消息擴散。她表示2月27日那天，是北農40多年來春節後進貨量最大的一天，整個團隊從晚上忙到隔天下午，才把蔬果交易完，沒想到隔天新聞卻開始猛攻、抹黑她。

她說剛上任時，太多事情需要慢慢改革，她只想把事情做好，因此不會大肆宣傳，沒想到卻被鋪天蓋地抹黑，名嘴靠著消費她賺通告費，深刻感受到虛擬時代假消息亂竄。

受訪過程中，父親吳晟則堅持不露面、受訪，僅端茶水招待，雖然心疼女兒，但怕自己發言節外生枝，因此選擇低調。

(中時電子報)