手機定位助你找對穴位 解決日常小毛病

2018年11月30日 21:43 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

行動裝置再升級！手機監測睡眠、心跳已經不稀奇，現在只要用自拍鏡頭就能找到穴位自己按摩，日常保健變得更容易。

針灸穴位有助緩解疼痛，已獲世界衛生組織所認可，中醫師也建議按摩不同穴位保養；然而當不舒服時，醫生卻不一定在身邊親自指導，該怎麼辦？

「人人都有手機，何不用它來解決？」專長結合資訊工程開發醫療器材與軟體，成功大學資訊工程學系暨醫學資訊研究所教授藍崑展有了靈感，運用AI（人工智慧）開發出一套手機定位穴道軟體。這項研究在11月25日於台灣舉辦的第19屆國際東洋醫學會中，提供保健新方向。

舉例來說，在APP內輸入不適狀況，如頭痛；聊天機器人會進一步詢問是哪種疼痛感，確認症狀後便推薦可以按摩的穴位。打開自拍鏡頭，穴位會出現在螢幕中照到的臉部部位，不用再擔心自己按錯位置。

「這套軟體結合三大系統，包含問診（了解症狀）、辨證（分辨是哪裡出問題）、穴位定位（提供緩解辦法），」於中國醫藥大學攻讀中醫系博士班的他，掌握中醫望聞問切的診斷特質，轉化為行動科技運用，雛型已經完成，目標是盡快上市。

他認為，中醫兩千年來的經驗醫學很適合AI的演算法特質。以他的研發來說，搭配手機硬體，蒐集幾百名人臉資料，利用擴增實境AR找到穴位定點。

「不過仍有限制，像是聊天機器人怎麼把問題問得更好懂、鏡頭照不到的部位如背部，要怎麼顯示，都是下一步改進方向，」他說。

用手機監測自我健康 國外正流行

結合醫療軟體、手機感測器的行動健康科技近年在國外也是潮流。

根據工業研究院產業科技國際策略發展所指出，行動裝置結合感測器與資料運算，可以化身個人生理檢測的利器。

2017年Google併購由美國華盛頓大學教授帕特（Shwetak Patel）成立的健康新創公司Senosis Health，正是看好該公司推出的手機醫療軟體服務。

相關功能包含：對著麥克風吹氣，就能量測你的肺功能。數位肺量SpiroSmart試圖取代昂貴精密的肺量計，有機會診斷氣喘、囊性纖維化與其他肺疾病。

又或是拿著手機，透過輕拍手肘產生的震動，OsteoApp便能測量骨質強度，做為骨質疏鬆症篩檢。

手機鏡頭也能派上用場。用食指輕壓鏡頭，HemaApp就可以及時量測血液中的血紅素濃度，不用針刺採集血液，減少樣本污染與感染問題。

（手指按壓在手機鏡頭，HemaApp就能檢測血紅素濃度。圖片來源：ubicomplab）

不過藍崑展認為，許多科技大廠想做居家生理功能檢測，但檢測結果不一定符合使用者的實際需求，加上目前手機感測器不如醫療器材精密，仍無法取代醫療使用。

例如，一個生理指標可能與10多種疾病相關，如何精準判斷數值異常等於哪一種病，都是評估是否可行的參考。

回歸到使用者需求 才能發揮AI價值

（藍崑展研發的手機定位穴道app。圖片來源：藍崑展提供）

並非所有的醫療科技加上AI就是王道，「關鍵還是好不好用，」藍崑展認為，再厲害的發明，若是沒人想用也是白費，回歸到使用者的需求，能解決問題才是根本。

「每次有初步研發想法，我都先問我太太的意見，只要她說不好用，我就再檢討修正，」他笑說。親朋好友的回饋最為直接，也能讓他的研究接地氣。

定位清楚也是重點。藍崑展的研發設定在給民眾在家保健用，而非代替醫師診斷或治療。由於中醫的特點在「治未病」，疾病發生前就及早發現預防，因此很適合運用在預防醫療科技。

「概念其實跟驗孕棒有點像，」驗孕棒只是知道懷孕，然後提醒媽媽要去看醫生產檢。手機問診定位穴道則是幫助民眾緩解及時不適感，也在提醒身體有問題，要去就診。

目前他還同步開發如何結合虛擬實境VR練氣功，一台小小手機，儼然成為守護健康不可缺少的親密夥伴。

(中時電子報)