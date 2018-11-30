史上氣氛最緊張G20峰會 川普充氣娃娃如影隨形

在川普出訪英國前製作完成的川普充氣娃娃，如影隨形地跟著川普到了布宜諾斯艾利斯的G20峰會繼續抗議。（圖／路透）

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中時電子報
川普充氣娃娃赴布宜諾斯艾利斯G20峰會抗議

據阿根廷媒體報導，在美國總統川普訪問英法兩國時跟隨抗議的大型川普充氣寶寶，這次在布宜諾斯艾利斯的G20峰會上再次見到它的飄盪於空中。歐盟理事會消息人士透露，這次的G20峰會是有史以來氣氛最緊張的一次。

俄羅斯衛星通訊社引述阿根廷Todo Noticias有線電視新聞報導，滿頭金髮、手拿手機，裹著尿布的川普充氣娃娃11月29日出現在布宜諾斯艾利斯市中心，以示表達對川普及G20峰會的抗議。

社會運動人士在川普訪問英國前製作了大型川普充氣娃娃，川普出訪英國和法國時都曾遇上這個飄浮在空中的巨嬰。

不過，這次G20峰會的抗議人潮不只是針對川普，多年以來包括反全球化人士、反核、環保人士都曾多次聚集在歷屆G20峰會上進行抗議。當地媒體報導稱，日前已有數萬民眾走上布宜諾斯艾利斯街頭，抗議G20峰會的召開，預計在11月30日至12月1日於阿根廷首都宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團領導人第13次峰會，將會持續有抗議活動，不過本屆因為有引起國際上爭議最多的美國總統川普，抗議活動可能會以他為最大目標。

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在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的G20峰會是歷屆以來氣氛最緊張的一次。圖為阿根廷在G20會場附近佈下重兵防範恐攻。（圖／路透）

歐盟理事會辦公室消息人士對媒體表示，本屆G20領導人峰會是史上氣氛最緊張的一屆。他說：「布宜諾斯艾利斯峰會是是史上氣氛最緊張的一屆。這與俄羅斯烏克蘭黑海衝突、中美貿易危機，此外還有牽涉到沙特王儲薩勒曼殺害美國記者卡舒吉事件等因素。」

報導說，貿易、數位經濟、氣候變化、生態與可持續發展、男女平等這些傳統問題是本屆輪值主席國阿根廷提出的峰會議題。

幾位重要國家的領導人峰會則是國際觀察重點，包括：川普與中國國家主席習近平的峰會上可望談判兩國貿易戰的問題，原訂舉行會晤的川普與俄羅斯總統普丁已因俄烏黑海衝突事件而被美方片面取消，普丁與德國總理默克爾的會晤、習近平與日本首相安倍晉三的會晤等，這些都將是國際上較為關注的議題。

(中時電子報)

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