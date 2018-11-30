于美人：質詢吳音寧感覺怎樣？綠營正妹大嘆一口氣

2018年11月30日 22:06 中時電子報 吳玫穎

高嘉瑜被問質詢吳音寧感想，大大嘆了一口氣。(影片自9:04開始)

前北農總經理吳音寧昨(29號)在董事會遭解職，成為全台熱議話題，于美人日前也在節目《國民大會》上當面問起民進黨正妹議員高嘉瑜質詢吳音寧的感覺，只見高嘉瑜當場嘆了一口大氣。而高嘉瑜為何會如此反應，原因令人好奇。

高嘉瑜被于美人問起質詢吳音寧的感覺，當場大大地嘆了一口氣，她說：「說實話，我作為一個民進黨的議員，在議會裡面質詢吳音寧的時候，是被我們深綠的民進黨的人在我臉書罵說：『妳為什麼要罵吳音寧？妳為什麼要去幫國民黨的人來質詢吳音寧？』」但她認為監督本來就是議員職責，不管是韓國瑜還是吳音寧都是用一樣角度質詢。

高嘉瑜說她當時質詢吳音寧，是希望吳音寧能說清楚，她在北農任內做了什麼事情，例如平穩菜價、過去被認為近親繁殖有沒有改革？點出吳音寧的問題就是當外界對北農有一些不同看法，吳音寧不能說這些都是謊言，因為身為一個政務官，吳音寧有責任告訴大家說為什麼這些是謊言，「就算妳認為基於體制，妳不需要到議會備詢，可是妳有責任去面對這些農民。」

接著于美人再問高嘉瑜會覺得吳音寧很文青、難溝通嗎？高嘉瑜表示吳音寧很難溝通事實，也很有個性，「因為她覺得說她是農運出身的，她覺得自己很有理想性，你看到現在，她都覺得自己是對的。」因此高嘉瑜也直指吳音寧當初不願下太的原因，就是她認為「我又沒做錯，為什麼要叫我下台」。

(中時電子報)