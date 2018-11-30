日二皇子公開說出與政府決定相左的意見而引發爭議

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日皇的二皇子秋篠宮30日歡度53歳生日。他在生日記者會上言及有關明年舉辦的皇位繼承傳統儀式「大嘗祭」時表示，他認為儀式有宗教色彩，費用由公費支出不妥，應由天皇的生活費「内廷費」的預算支出。皇族在公開場合發表與政府的決定相左的意見乃罕見的特例，故引發爭議。

日本前次是在昭和天皇崩逝後，現在的平成天皇明仁即位時，1990年11月22至23日由皇室的宮廷費支出約逾22億5千萬日圓舉辦的「大嘗祭」。當時曾引起違反憲法中政教分離原則的爭議，民間甚至提起多起違憲訟訴案，1995年大阪高等法院還在判決中指出，「也不能完全否定有違憲之嫌」。

日皇明仁即將退位，由皇太子德仁接任天皇，日本政府今年3月已決定了相關儀式的基本方針，決定這些皇室的活動都由公費的宮廷費中支出。

秋篠宮在生日前的記者會上被問到皇位繼承儀式等問題時質疑指出，「大嘗祭的宗教色彩濃，用國費支出是否適當？」

日本憲法有「政教分離」的規定，加上前次用公費舉辦大嘗祭曾引發糾紛，故秋篠宮的說法得到學者專家的認同，但皇族公開與政府唱反調乃罕見的特例。

有關長女真子與內定婚約的對象小室圭的婚期，因週刊報導小室母親與交往的男性之間有金錢糾紛使得婚事被迫延期。秋篠宮被問到此事時表示，「若現在兩人仍有想結婚的想法，就應該做該做的事。」意指小室方面應做說明。

他表示，「必須是讓許多人能接受且開心的狀況下，否則我們無法舉行所謂訂婚的納采儀式」。

(中時 )

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