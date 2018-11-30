黃創夏：韓國瑜像「典型民進黨」 民進黨卻變弱了

韓國瑜曾呼籲選民和他一起用僅僅1瓶礦泉水的乾淨選風，贏得高雄市長選舉勝利。（本報資料照片）

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中時電子報

新科高雄市長韓國瑜靠著一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，義無反顧地打贏選戰。資深媒體人黃創夏直指，韓國瑜不只是「非典型國民黨」，更是「典型的民進黨」。反觀民進黨卻已沒當年的黨外精神，還更懦弱了。

黃創夏指出，韓流狂掃，國民黨內興起「我也是韓國瑜」狂風，不過當「韓流」退潮之後，沙灘上誰沒穿褲子就一目了然，正在自嗨的泛藍政治人物還沒搞清楚：2020的決勝關鍵，並不是教訓已經「彌留之際」的蔡英文政權。國民黨想拿回政權，不是把政客的平均年齡降低就叫改造；「世代交替」也不必然要「政權輪替」。國民黨真正要做的，是全身大換血，而不是打點玻尿酸的自欺欺人。

黃創夏在《NOWnews》名家論壇中點出，韓國瑜不只是「非典型國民黨」，更是「典型的民進黨」。他沒有任何的利害評估算計，只有義無反顧，一直往前！韓國瑜的一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，和過去的民進黨創黨者是靠著「一個肥皂箱」，有著同樣的氣魄和精神。現在很多人甚至感覺到國民黨和民進黨整個對調了。

回頭看看民進黨，蔡英文總統竟鬼扯「我們還是同樣的民進黨」，她根本不知道當年的黨外和民進黨打選戰的模式，正是韓國瑜選戰模式的祖師爺。如今民進黨已沒當年的黨外精神，而且更懦弱了，「十四萬人齊解甲，更無一個是男兒」，敗選至今，民進黨的結論竟是：敗在「兩個女人」手中，真讓人無言以對。

(中時電子報)

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