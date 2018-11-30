「京都塔」濃縮了京都元素

聳立在京都車站前的「京都塔」讓許多觀光客印象深刻。(黃菁菁攝)

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京都塔3樓的和服店提供和服出租服務。(黃菁菁攝)
京都塔2樓的製作和菓子體驗教室。(黃菁菁攝)
京都塔觀景台可以眺望京都古剎的美景。(黃菁菁攝)

聳立在京都車站前的「京都塔」相信讓許多觀光客印象深刻，但實際進去逛的人似乎不多。其實這是個結合觀景台、飯店、大浴場、餐飲街、賣場、和服出租店等多元化的設施，還有日本和文化體驗教室。

觀景台至今年12月28日推出VR高空彈跳，利用虛擬實境技術，讓遊客體驗自120.9公尺高塔落下的快感。2樓有日本「和文化」體驗教室，可以體驗做和菓子、食品模型、日本傳統工藝等。

3樓有針對外國旅客的「關西旅遊訊息服務中心」，除提供觀光資訊外，還有代購票、代訂餐廳等服務。該中心的奧村小姐介紹說，他們可替旅客解決各種疑難雜症，像京都許多米其林餐廳都不好訂，但有些和他們簽約的餐廳，前一天訂也可以拿到位子。該中心還提供寄放行李的服務，比寄在車站的投幣式寄物櫃方便且便宜。

在「關西旅遊訊息服務中心」的對面最近還新闢了為海外旅客量身訂作的專人伴遊服務中心「WANDER COMPASS KYOTO」，可依旅客的要求安排路線行程，且由會說英語等外語的日本人或外國留學生陪伴旅遊，英語的伴遊還可隨時出動，旅客也可提前在網上諮詢、預約。

(中時 )

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