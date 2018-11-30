修補白綠關係出招 高嘉瑜推薦王威中參與士林大同立委補選

民進黨台北市議員高嘉瑜。（照片來源：高嘉瑜臉書）

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中時電子報
/綜合報導

九合一大選，五位區域立委因為選前請辭或當選縣市長，必須辦理補選。藍綠雙方已磨刀霍霍準備開戰。民進黨北市議員高嘉瑜以港湖最高票之姿連任議員，發言力量爆發，她除批民進黨若檢討改革再不符人民期待，2020大選根本不用想；對士林大同立委補選，也公開向黨中央推薦徵召王威中。

高嘉瑜在臉書表示，從11月26日開票結束當天，就有許多記者朋友問她「會不會參與北市立委補選」，雖在第一時間即表示「不會」，但從黨內派系、大老仍持續詢問、探聽「高嘉瑜到底選不選」，各派系的主要目的當然是為了作為各自補選佈局的參考。

高嘉瑜為重申沒有意願參選這次立委補選，決定推薦王威中參與補選，因為「民進黨此時不能再用派系分贓的模式思考補選問題，如果民進黨此時再推出一個無法回應民意，對民眾來說是有爭議的候選人，不但無法重新展開白綠修好，恐怕更會因為人民的再度失望，等於把這席立委補選拱手讓給國民黨」。

高嘉瑜認為王威中若能代表民進黨參與士林大同區立委補選，「將是白綠關係修補的開始」。因為，高嘉瑜、王威中是大家公認民進黨友柯議員，王威中雖不幸未能連任議員，但由他參選士林大同立委補選，柯文哲出手補選較師出有名，白綠關係修補亦可從此開始。

(中時電子報)

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