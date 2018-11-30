三北防護林40年 庫布其治沙扶貧獲綠色長城獎章

2018年11月30日 22:51 中時 李文輝

今年是大陸改革開放40周年，除了經濟發展外，也是環境保護，推動西北、華北、東北「三北」防護林工程40年的里程碑，中共總書記習近平及大陸總理李克強盛讚該頂兼具治沙、扶貧工程是成功典範，為北疆築起一道抵禦風沙的綠色長城，工程主要負責人億利集團董事長王文彪，也於11月30日得到了大陸「綠色長城獎章」。

大陸「紫光閣網」報導，11月30日，三北工程建設40周年總結表彰大會在北京人民大會堂舉行。會議傳達學習了習近平重要指示和李克強批示。副總理韓正出席講話，肯定三北工程建設取得豐碩成果，構築的生態屏障為大陸生態文明建設和全球生態治理樹立了成功典範。

大會現場，內蒙古自治區庫布其治沙帶頭人、億利集團董事長王文彪獲得綠色長城獎章，這是繼獲得大陸「國土綠化獎」、「脫貧攻堅獎」、聯合國「環境與發展獎」、「土地生命獎」、「全球治沙領導者獎」、「地球衛士終身成就獎」等榮譽後，獲得生態文明領域又一殊榮。

據指出，「三北」占大陸陸地面積42．4％，涵蓋八大沙漠、四大沙地。1978年，大陸中央決定建設三北防護林體系工程，億利集團治理庫布其沙漠，是三北防護林工程的重要組成部分。

30年來，億利在大陸各級政府大力支持下，投入產業治沙資金300多億元（人民幣，下同，約合新台幣1380億元）、公益治沙資金30多億元，規模化治理沙漠910多萬畝，相當於1／4的以色列國土面積，讓庫布其及周邊群眾10．2萬人脫貧受益，創造了治沙富民的億利庫布其模式，遏制了吹向北京的沙塵，為三北「大綠色長城」建起一段「小綠色長城」，創造了人類歷史上第一個沙漠變綠洲的奇蹟，成為全球治沙樣本。

王文彪受訪時說，11月初向習近平總書記彙報作為民企在庫布其治沙扶貧的探索、思考、實踐和成果，受到肯定並表示持續關注。「今天總書記又對我們寄予重要的囑託，億利將繼續堅持『綠水青山就是金山銀山』的理念，為建設美麗中國做出新的更大的貢獻，並進一步推廣庫布其模式和經驗，遏制荒漠化，讓地球上的綠洲越來越多。」

(中時 )