SBL》梅約浴血上演飆分秀 單場39分助達欣開胡

2018年11月30日 22:50 中時電子報 黃及人

蘇翊傑、梅約兩名主力30日攜手攻下61分。(中華籃協提供)

2008年NBA選秀探花梅約終於徹底爆發了！跟蘇翊傑同時宣告傷癒復出的梅約，單場轟進本季聯盟新高39分，包含三分球投14中8的瘋狂外線演出，搭配蘇翊傑貢獻22分，兩人攜手幫助台北達欣110比90轟翻富邦勇士！

達欣不僅終止開季4連敗，也摘本季第1勝，達欣總教練范耿祥表示，有了梅約與蘇翊傑的回歸，全隊士氣明顯有所助益，「這才是梅約真正的本事，加上有了蘇翊傑回來，充分掌控球隊重心，才讓每個上場球員都有發揮。」

梅約則把贏球功勞歸給蘇翊傑的本季首次登場，「多虧我們主控回來，我們才可越打越好，能夠摘下本季首勝更是開心。目前我大約恢復8成左右，多虧助理教練李豐永這一周來辛苦幫我復健，我才能把自己體能調整起來。」

3全場上千名觀眾，無不因為梅約瘋狂三分火力演出驚呼連連，他在次節雖遭富邦後衛張伯維肘擊，一度造成眼角流血不止，但他下場緊急包紮過後，不到3分鐘就重新回到場上拚戰，第3節更是獨拿16分，表現跟沒傷一樣。

「那只是比賽一部分，我完全不會怪罪對方，只是在錯誤的時間與地點，被對方不小心打到而已。」其實上周就算沒法上場，梅約都會留下跟台灣經紀人胖胖一起觀看其他球賽，認真程度不輸任何人，「因為我真的很想上場打球。」

蘇翊傑賽後表示，因為他跟梅約都是31歲，兩人一起學習，也做觀念上的溝通，「所以我們會在場上分配彼此體力與配合，並非是球權，老實講我們一起練球不到兩天時間，但他練球積極到瘋狂的地步，也徹底感染到全隊每個人。」

富邦總教練許晉哲也只能大嘆，「就是擋不住梅約！假如聯盟沒人可以守住他，代表我們水準太低。我不知道其他球隊會怎麼樣，包含成力煥、林金榜等本土防守好手能否守住梅約，假如他們可以成功，就會變成我們的參考對象。」

(中時電子報)