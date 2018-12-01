枋寮樂樂養雞場「臭醒民意」？　業者發祭品文1500碗豆花期待新科鄉長陳亞麟兌現

2018年12月01日 07:44 中時 謝佳潾

枋寮樂樂養雞場臭氣熏天，居民4年來發起多起抗議。（民眾提供）

枋寮鄉親對承諾解決樂樂養雞場問題的新科鄉長陳亞麟寄予厚望，還有水底寮甜品業者發出「祭品文」要免費送500碗豆花給大家吃，隨後更有人跟進響應，目前已累積到1500碗。（謝佳潾翻攝）

枋寮鄉親對承諾解決樂樂養雞場問題的新科鄉長陳亞麟寄予厚望，還有水底寮甜品業者發出「祭品文」要免費送500碗豆花給大家吃，隨後更有人跟進響應，目前已累積到1500碗。（謝佳潾攝）

枋寮樂樂養雞場疑似「臭醒民意」，居民不滿苦受4年臭味卻頻遭冷處理，今年不僅用選票教訓執政者，更對承諾解決雞場問題的新科鄉長陳亞麟寄予厚望，水底寮有甜品業者發出「祭品文」要免費送500碗豆花給大家吃，隨後還有人跟進響應，目前已累積到1500碗。

「我們只是想恢復以前的生活環境！」甜品業者受訪時低調表示，她沒有要挑戰誰，只是想以慶祝的方式來期盼樂樂養雞場問題能解決，20多年前她從花蓮嫁到枋寮，那時的枋寮給人一種退休養老的感覺，很舒服、很宜居，但4年前雞場一啟用後，居民的噩夢至今未醒。

她說，樂樂養雞場的臭味不是常人能想像，1個月有10多天都在飄臭，實在可惡至極！她指出，有次有個客人因罹患癌症要做化療、而請她將飲品加熱，她當下真的感到無奈，雖然沒有證據證明臭味影響了居民健康，但「情緒」的確受到影響，心情不好、日子怎會過得好？

她無奈地說，4年來抗議、陳情沒斷過，就算三更半夜有人號召包圍雞場也跑去，他們不是吃飽沒事做，而是真的「忍無可忍」，但換來的卻是縣府的冷處理，這叫大家情何以堪？因此，這次見到新鄉長承諾一定解決「樂樂問題」，她也一定要給予支持。

樂樂養雞場是由縣議員周碧雲丈夫郭振堂所經營，4年來因臭味等問題不僅發生多次抗議事件，也登上不少新聞版面，但縣府始終遲遲未處理，居民怒批「官官相護」。縣長潘孟安在此次選舉中，雖順利當選連任，但在枋寮的選票，疑因「樂樂」關係而翻盤輸給對手蘇清泉。

(中時 )