NASA重啟登月計劃 太空人將由月球登陸火星

畫家筆下的洛克希德馬丁公司深空居住計劃想像圖，此計劃是在月球附近建立人類前往火星的中繼站。（圖／LockheedMartin)

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中時電子報

美國太空總署(NASA)宣佈，已經有9家航天公司獲選參加一項價值26億美元的探月技術項目競標，此一名為「月球商業運載服務」(Commercial Lunar Payload Services)的計劃是根據美國總統川普的「太空政策第1號命令」( Space Policy Directive 1)而建立的，目的在於把太空人送往月球，為前往火星做準備。

據CNBC報導，NASA是從包括SpaceX、藍色起源(Blue Origin)和內華達山脈(Sierra Nevada ) 等30家公司中，挑出9家公司進行競標，獲選的企業包括知名的軍火商洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)以及其他新興的民間航天企業如航天機器人技術(Astrobotic)、螢火蟲航天(Firefly Aerospace)、馬斯滕航天系統(Masten Space Systems)、月球快車(Moon Express)，還有德雷珀(Draper)公司、直覺機器(Intuitive Machines)、深空系統(Deep Space Systems)、超越軌道(Orbit Beyond)。

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想像中的獵戶座太空艙，將可以讓太空人在艙內有較適宜的長期居住工作環境。（圖／Lockheed Martin)

NASA局長布里登斯廷(Jim Bridenstine)表示，「我們正在做一些以前從未做過的事情」，「當我們登上月球時，我們希望成為地球和月球間快速發展市場上的客戶之一。」

報導說，月球商業運載服務計劃自川普總統簽署太空政策1號令之後就開始進行，該命令要求NASA重返月球，並將美國人送到月球上，再前往火星。NASA將在未來10年內發出多項月球任務合同，根據今年稍早提出的條件，得標的公司必須在2021年底前完成首次重返月球任務。

(中時電子報)

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文章來源：NASA picks 9 companies to compete for $2.6 billion in lunar transportation contracts – including Lockheed Martin

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