詮釋戰地獨眼女記者 羅莎蒙派克衛星獎搶后

羅莎蒙派克詮釋戰地獨眼女記者。（采昌提供）

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奧斯卡獎季開跑，各大獎項陸續公佈入圍及得獎名單，有「小金球獎」之稱的第23屆「衛星獎」（Satellite Award），昨日公佈入圍名單。由新聞界最偉大「獨眼女記者」瑪麗科爾文（Marie Colvin）真人真事改編的電影《私人戰爭》榮獲最佳獨立電影、戲劇類最佳女主角（羅莎蒙派克Rosamund Pike）、最佳原創歌曲（Requiem for a Private War）等三項大獎提名。這也是羅莎蒙派克繼《控制》（Gone Girl）之後，二度入圍衛星獎最佳女主角獎。

她再度接演戰地題材電影，精湛呈現出瑪麗科爾文毫無畏懼的戰地採訪與報導精神，更表現出角色面對戰爭而不為人知的內心拉扯，讓她廣被看好將挺進奧斯卡。

羅莎蒙派克再戰戰地題材電影 《私人戰爭》廣獲國際影展青睞

「衛星獎」是由美國國際新聞學院所設立的年度電影暨電視獎項，也被業界視為金球獎風向球，具有一定影響力。聚焦知名「戰地獨眼女記者」瑪麗科爾文的《私人戰爭》，就是對科爾文致上最祟高敬意的電影作品。科爾文波瀾壯闊的採訪生涯，幾乎是在槍林彈雨當中度過。她從深入車臣亂局，到拯救東帝汶婦女兒童，甚至因為深入斯里蘭卡內戰而被炸傷失去左眼。直到2012年，她因為前進敘利亞「霍姆斯城」取材，在極度艱困的情況下，她透過衛星電話分別向BBC、Channel4、CNN及ITN News等新聞台報導當地現況，不久後就被敘利亞政府的砲彈擊中，當場殉職。為求戰爭真相而出生入死的她，留給世人許多戰地第一手報導，執著於報導真相的精神讓人肅然起敬。

曾以《控制》問鼎奧斯卡最佳女主角獎的羅莎蒙派克，近期陸續接演《恩德培行動》（Operation Entebbe）、《高壓行動》（Beirut）等戰地題材作品。這回在最新主演電影《私人戰爭》當中，傑出的演技依然有目共睹，讓她有望二度叩關奧斯卡影后寶座。尤其本片在多倫多影展進行世界首映之後，隨即累積大量好評；之後更接連入選倫敦、米爾谷、漢普頓、胡士托等多個影展。如今入圍衛星獎最佳獨立電影等三項大獎，可說是再為電影注入一劑強心針。《私人戰爭》將在明年1月4日在台上映。

(中時 )

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