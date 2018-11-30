提摩西夏勒梅暴瘦9公斤 暴雨下拍片3小時險昏厥

2018年11月30日 23:12 中時 潘鈺楨

《以你的名字呼喚我》、《星際效應》打出知名度的提摩西夏勒梅，年僅21歲就空降入圍奧斯卡最佳男主角，是好萊塢近年來最年輕入圍者。他天才般的演技讓人想起李奧納多，被喻為是實力男神接班人，今年更有望以《美麗男孩》再次入圍奧斯卡，得獎呼聲高。

提摩西與李奧納多的相似性不只有高顏值，自小從電視出道、兩人皆在非常年輕時就獲得奧斯卡提名，也同樣飾演過當年具代表性的同志角色。儘管近期常被與這位巨星做比較，提摩西對自己的戲路有一番堅持，去年作品《以你的名字呼喚我》、《淑女鳥》皆是奧斯卡熱門作，今年憑藉實力從200位試鏡者脫穎而出，在新作《美麗男孩》中挑戰頹靡沈浸毒癮的樣子，《以你的名字呼喚我》金獎提名導演盧卡格達戈尼諾大讚：「是他的質量和天賦讓他成為現在的樣子，不需要跟任何人比較！」

提摩西夏勒梅爆紅後向實力派演員邁進，在《美麗男孩》中為了演出一場住院勒戒的戲，幾週內暴瘦9公斤，更在暴雨中連拍8顆鏡頭，常達3小時的拍攝讓他差點昏倒真送醫。一場因用藥過量被送醫住院的戲，他挑戰在造雨機下連拍3小時，連醫生都打來關心：「你心裡知道你在演戲，但當你暴瘦又在大雨中只穿一件T-shirt，你的身體已經不知道你在演戲了！」敬業態度連合作的金獎演員史提夫卡爾都欽佩：「提摩西這次表演是無與倫比的，你看不到他在演戲，他整個人都住進這個角色裡了！」

《美麗男孩》改編自父親面對嗑藥愛子的真實故事，自從兒子尼克（提摩西夏勒梅飾）因吸毒反覆進出勒戒所後，大衛（史提夫卡爾飾）的家庭也隨之崩解，他越是想把兒子從黑洞中拉出來，卻反而將他越推越遠，更讓妻子獨自陷入自責的悲傷中。看著曾經如此親近的孩子逐漸消逝，大衛唯一能做的，是陪著心碎的家人，一路拾起所有遺忘的生命美好，他要讓尼克知道，無論如何，他都絕對不會放棄自己深愛的人。電影將於12月7日在台上映。

(中時 )