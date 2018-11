艾莉希亞推新專輯 沒空談感情

2018年11月30日 23:24 中時 潘鈺楨

今年才22歲的艾莉希亞(Alessia Cara),11月30日推出最新專輯《The Pains of Growing/成長之痛》。

她10歲就會彈吉他創作歌曲,13歲就自己成立YouTube頻道上傳作品,18歲簽下合約首度發行單曲。2014年她決定簽入環球唱片,隔年就獲流行天后泰勒絲Taylor Swift欽點於《The 1989 World Tour》萬人舞台登台演出,2016年更被迪士尼邀請替《海洋奇緣/Moana》動畫電影演唱主題曲「How Far I’ll Go」,之後2017年擔任英國搖滾天團酷玩樂團Coldplay巡演嘉賓,一直到奪下2018年葛萊美獎「最佳新人」,艾莉希亞的音樂之路一鳴驚人。

艾莉希亞和小賈斯汀(Justin Bieber)同樣來自加拿大,自小就極具藝術天份,從寫詩到參加舞台劇演出都難不倒,再加上得天獨厚的動人嗓音,讓她13歲開始在YouTube上翻唱歌曲或模仿明星唱歌,先前翻唱的流行名曲「Bad Blood」更是讓原唱泰勒絲在推特上轉發並大力盛讚。以R&B風格著稱,艾莉希亞強而有力的飽滿聲線搭配另類、帶點靈魂及流行的曲風,為自己的音樂之路打開一道大門。出道後立即獲得全球樂壇的高度關注,接連靠著專輯中的「Here」、「Scars to Your Beautiful」等作品在樂壇闖出名號, 之後又應邀演唱《海洋奇緣/Moana》電影主題曲「How Far Ill Go」,以及和百大DJ捷德Zedd合作席捲全球的超紅單曲「Stay」,這些都替她在各大排行寫下了傲人紀錄。

睽違三年,艾莉希亞終於推出了她個人的第二張專輯《成長之痛》,除了親自擔任詞曲製作人,更邀來金曲製造雙人組Pop & Oak及葛萊美節奏藍調大師No I.D共同操盤。雖然艾莉希亞自出道後事業可以說是一帆風順,但是在感情上卻一直沒有傳出好消息,日前她在接受國外媒體訪問時表示,「我的天呀,我現在壓根沒想過感情這件事,這件事應該是我現在心中排名最後面的事情,現階段我會把重心放在我自己身上。」

(中時 )