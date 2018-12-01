律師說法》選舉無效之訴　會因「邊開票邊投票」違法而過關嗎？

2018年12月01日 00:01 中時電子報 柯毓庭 、天秤座法律網 、天秤座法律網

11月24日的大選落幕，但相關話題持續延燒中，台北市市長候選人丁守中便因提出選舉無效之訴又撤回引起討論，邊開票邊投票，是否影響選舉公正性並足以推翻選舉的結果？

*法律評析

第一點：什麼是當選無效之訴？

（一）選罷法第118條第1項規定：「選舉委員會辦理選舉、罷免違法，足以影響選舉或罷免結果，檢察官、候選人、被罷免人或罷免案提議人，得自當選人名單或罷免投票結果公告之日起十五日內，以各該選舉委員會為被告，向管轄法院提起選舉或罷免無效之訴。」

第119條規定：「選舉或罷免無效之訴，經法院判決無效確定者，其選舉或罷免無效，並定期重行選舉或罷免。其違法屬選舉或罷免之局部者，局部之選舉或罷免無效，並就該局部無效部分，定期重行投票。」

（二）從上開法條我們可以知道，選舉無效的條件有兩個，第一個是選委會辦理選舉「違法」，第二個則是違法情事「足以影響選舉結果」，缺一不可，提起選舉無效之人，要對此舉證，而選舉「違法」的證明方面較為容易，但違法情事必須重大到足以影響選舉結果，這就非常難證明了。

此次選舉因大選綁公投造成投票時間長，引發「邊開票邊投票」的亂象。（示意圖，與文忠無關，林縉明攝）

第二點：邊開票邊投票違法嗎？

（一）這次選舉因為公投案件過多，發生投票大塞車的狀況，有很多選民在下午四點前到達投票所，但等到下午七點多才投完票，可是其他已經投完票的投票所，已經在開票了，還在排隊的選民可以滑手機得知開票情形，有沒有違法？會不會影響選舉結果？

（二）選罷法第19條規定：「選舉人應於規定之投票時間內到投票所投票；逾時不得進入投票所。但已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。」第57條第1項規定：「公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關（構）、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所。」同條第5項前段規定：「投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票。」

（三）首先，我們先看選舉有沒有違法的情形。依法律規定，只要四點前到達投票所，就必須讓選民投到票，不管到幾點都是一樣。另外要釐清的是所以「邊投票邊開票」所指情形為何？第一種是A投票所到四點了，開始開票，可是開票的同時，還有民眾繼續把票投入A投票所的票匭；第二種是A投票所到四點了，沒有民眾在排隊，於是依法在投票結束後改為開票所，開始開票，但隔壁的B投票所，過四點後還有民眾在排隊投票，B投票所先不開票，讓民眾投完後再開票。

從我們選罷法的規定來看，每個投開票所是各別獨立的，所以只要不是第一種同一投票所邊開票邊投票的情形，就不違法，先完成的投票所就可以先開票，各自作業，但以新聞報導的情形，是第二種情形，並不違法。我們只能說選罷的的規定是過時的，以現在科技人手一支手機，第二種情形雖然合法，但可能不合理，棄保效應是真有可能存在的，可和違法仍然不可相提並論。

雖然先得到了選舉沒違法的小結論，已經沒有討論是否影響選舉結果的必要了。但我們可以假設如果第二種邊開票邊投票是違法的，是否足以影響選舉結果呢？實際上我們無法去調查民眾是否因此去改變選舉的意向，而選民投票的時間是否在四點之後？有幾位？是誰？或許可能有機會調監視器去查（但應不致於勞師動眾到這種程度），至於選民心裡是不是原本要投姚文智而改投柯文哲，真的無法證明，就算民眾自己出來說他改變投誰，但除非測謊（但也不可能這麼做），也無法確保民眾說的是真的，因為這次的狀況，並不是在四點之後，把所有排隊的民眾趕走，讓選民投不到票，只是讓排隊選民主觀的投票意向可能有所動搖，加上證明極為困難，仍然無法達到足以影響選舉結果的程度。

（四）結論：選舉無效之訴，幾乎不會贏。但至少丁守中提出選舉無效之訴，仍然可以藉此讓法院對於這種A投票所開票，但B投票所還在投票的情形，到底有沒有違法，讓法院表示意見，也是讓未來的選舉更正確，也可以讓政府思考選罷法有沒有必要修正了。

(中時電子報)